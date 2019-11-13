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İran’da okullara “hava kirliliği” tatili

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 20:03 | Son Güncelleme

İran’ın başkenti Tahran’da hava kirliğinin yüksek seviyede olması nedeniyle ilkokullarda eğitime 2 gün ara verildi.Tahran’ın 10 ayrı bölgesinde yapılan incelemelerde hava kirliğinin 150 mikrogram/metreküp olduğu belirtilirken Tahran Eyalet Valisi Muhsini Bendpey Hava Kirliliğiyle Mücadele Komisyonu tarafından alınan karar uyarınca, Tahran merkezi ile Veramin, Pişva, Pakdeşt ve Şehrirey ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okulların dün ve bugün tatil edildiğini duyurdu.İran’da her yıl yaşanan hava kirliliğine ilişkin açıklama yapan Meteoroloji Uzmanı Mehdi Tezkani, İran’da her yıl sonbahar mevsiminde hava kirliliğinin yaşandığına işaret ederek, “Özellikle Tahran gibi büyük kentlerde hava kirliliği sorununu yaşıyoruz.

İran’ın başkenti Tahran’da hava kirliğinin yüksek seviyede olması nedeniyle ilkokullarda eğitime 2 gün ara verildi.
Tahran’ın 10 ayrı bölgesinde yapılan incelemelerde hava kirliğinin 150 mikrogram/metreküp olduğu belirtilirken Tahran Eyalet Valisi Muhsini Bendpey Hava Kirliliğiyle Mücadele Komisyonu tarafından alınan karar uyarınca, Tahran merkezi ile Veramin, Pişva, Pakdeşt ve Şehrirey ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okulların dün ve bugün tatil edildiğini duyurdu.
İran’da her yıl yaşanan hava kirliliğine ilişkin açıklama yapan Meteoroloji Uzmanı Mehdi Tezkani, İran’da her yıl sonbahar mevsiminde hava kirliliğinin yaşandığına işaret ederek, “Özellikle Tahran gibi büyük kentlerde hava kirliliği sorununu yaşıyoruz. Bu nedenle nefes alma sorunu gibi bazı sağlık sorunlarının yanı sıra okulların tatil edilmesi de başkentte yaşayanlar için sıkıntı olmakta” dedi.
Hava kirliğinin dünya genelinde küresel bir soruna dönüştüğünü kaydeden Tezkani, “Çin gibi ülkelerde de yoğun hava kirliliği görülüyor. Tahran etrafının dağlarla çevrili olması ve coğrafi özellikleri buradaki hava kirliğini daha da arttırıyor. Başkent’teki yoğun trafik, araç sayısındaki çokluk, kullanılan yakıtın kalitesizliği ve toplu taşıma araçlarındaki yetersizlik hava kirliğinin artmasına neden olan bazı etkenler” ifadelerini kullandı.
Tahran belediyesinin ve hükümetinin hava kirliliği ile mücadelede aldığı bazı kararlara işaret eden Tezkani Tahran belediyesinin bisiklet kullanımını artırmaya yönelik kampanyalar başlattığını söyleyerek, “Tahran’ın farklı bölgelerine vatandaşların kullanımı için bisiklet hizmeti başlatıldı. Son bir kaç yıldır da arabasız salı günleri kampanyası hayata geçti” dedi.

Çocuklar okula gidemiyor
Tahran’daki yoğun hava kirliliği nedeniyle ilkokulların tatil edildiğini ve çocuklarını okula göndermediklerini söyleyen Muhammed Cihangir ise, “Tahran’da her yıl yoğun hava kirliliğini yaşıyoruz. Bunu azaltmak için en iyi yol şahsi arabalar yerine toplu taşıma araçlarını kullanmak” dedi.
İlkokulların tatil edilmesi gibi yöntemlerin hava kirliliği ile mücadelede başarılı bir yöntem olmadığını söyleyen Zehra Nilüfer yetkililerden hava kirliliği ile mücadelede daha etkin olmalarını isteyerek, “Arabaların kullandığı yakıtlardaki kalitesizliğe çözüm bulunması gerekiyor. İlkokulların ve resmi devlet dairelerinin tatil edilmesi bu sorunu çözmüyor” ifadelerini kullandı.

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