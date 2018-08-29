İran'da onlarca ajan tutuklandı

İran İstihbarat Bakanı Mahmud Alevi, devlet kurumlarında yabancı ülkeler adına çalışan onlarca ajanın tutuklandığını söyledi.
İran İstihbarat Bakanı Alevi, devlet televizyonunda katıldığı bir programda ulusal güvenlikle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Devlet kurumlarında görevli yabancı ülkeler adına faaliyet yürüten onlarca ajanın tutuklandığını aktaran Alevi, söz konusu kişilerin hangi ülkeler adına faaliyet yürüttüğünü ve ne zaman tutuklandıklarına dair bilgi vermedi.
Alevi ayrıca, düşman bir ülkenin kabine üyesinin İran istihbaratı için çalıştığını söyledi ancak söz konusu bakanın kim ve hangi ülkeden olduğunu belirtmedi. İranlı bakanın, kısa süre önce İran adına casusluk yapmakla suçlanarak tutuklanan İsrail'in eski Enerji Bakanı Gonen Segev'e işaret ettiği sanılıyor.
Alevi, devlet kadrolarında çifte vatandaşlığa sahip üst düzey memurların da tespit edilerek görevden uzaklaştırıldığını anlattı.
Birçok ülkenin aksine çifte vatandaşlık uygulamasını kabul etmeyen İran'da söz konusu kişilerin kamu kurumlarında görev almasına da izin verilmiyor.
Halk TV'de İsmail Dükel'den sonra bir şok açıklama da Uğur Dündar'dan! Twitter'dan paylaştı...
Korkunç tablo! Resmi ölü sayısı 64'ten 2 bin 975'e çıktı
Rahip Brunson davasında çok çarpıcı detaylar! İlk kez ortaya çıktı
Uzuvları dahi belli! Mars'ta şaşırtan görüntüler
Polis yardıma gitti, saldırıya uğrayıp yaralandı
İzmir'de acı olay! Babasının silahıyla oynayan çocuk kendini vurdu
Athena Tapınağı'nın kalıntısı su kuyusundan çıktı: Bizanslılar gömmüş
'İtalya'nın izin vermediği gemideki göçmenler tecavüz kurbanı!'
İYİ Parti'yi karıştıracak sözler: Meral Akşener'le görüşeceğim! Sıkıntılar var
ABD'nin gizli üssü Area 51 esrarını halen koruyor! İçinde ne var?
Telefonunuz bu listede yer alıyorsa dikkat! İşte Android 9 Pie güncellemesi alacak telefonlar
Akşam 9'dan sonra sakın yemek yemeyin! Kanser yapıyor
AK Parti'den MHP'ye ittifak teklifi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum