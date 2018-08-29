HABER

İran'da onlarca ajan tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 09:58 | Son Güncelleme

İran İstihbarat Bakanı Mahmud Alevi, devlet kurumlarında yabancı ülkeler adına faaliyet yürüten onlarca ajanın tutuklandığını duyurdu

İran İstihbarat Bakanı Mahmud Alevi, devlet kurumlarında yabancı ülkeler adına çalışan onlarca ajanın tutuklandığını söyledi.

İran İstihbarat Bakanı Alevi, devlet televizyonunda katıldığı bir programda ulusal güvenlikle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Devlet kurumlarında görevli yabancı ülkeler adına faaliyet yürüten onlarca ajanın tutuklandığını aktaran Alevi, söz konusu kişilerin hangi ülkeler adına faaliyet yürüttüğünü ve ne zaman tutuklandıklarına dair bilgi vermedi.

Alevi ayrıca, düşman bir ülkenin kabine üyesinin İran istihbaratı için çalıştığını söyledi ancak söz konusu bakanın kim ve hangi ülkeden olduğunu belirtmedi. İranlı bakanın, kısa süre önce İran adına casusluk yapmakla suçlanarak tutuklanan İsrail'in eski Enerji Bakanı Gonen Segev'e işaret ettiği sanılıyor.

Alevi, devlet kadrolarında çifte vatandaşlığa sahip üst düzey memurların da tespit edilerek görevden uzaklaştırıldığını anlattı.

Birçok ülkenin aksine çifte vatandaşlık uygulamasını kabul etmeyen İran'da söz konusu kişilerin kamu kurumlarında görev almasına da izin verilmiyor.

PARTNERAt üstündeki bu kişi... Yıl: 1922At üstündeki bu kişi... Yıl: 1922
Bakanlık 7 kez uyardı, belediye dikkate almadı!Bakanlık 7 kez uyardı, belediye dikkate almadı!
Ömer Halisdemir'e büyük saygısızlık!Ömer Halisdemir'e büyük saygısızlık!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İRAN İran İstihbarat Bakanı Mahmud Alevi

En Çok Okunan Haberler

Röntgen odasında kanlı infaz

Röntgen odasında kanlı infaz

Rahip Brunson davasında çok çarpıcı detaylar! İlk kez ortaya çıktı

Rahip Brunson davasında çok çarpıcı detaylar! İlk kez ortaya çıktı

Maliye Bakanı Albayrak'tan yatırımcıya: Türkiye trenini kaçıran kaybeder

Maliye Bakanı Albayrak'tan yatırımcıya: Türkiye trenini kaçıran kaybeder

Tuvana Türkay, Ahmet Kural’la aşk yaşayacak

Tuvana Türkay, Ahmet Kural’la aşk yaşayacak

Korkunç tablo! Resmi ölü sayısı 64'ten 2 bin 975'e çıktı

Korkunç tablo! Resmi ölü sayısı 64'ten 2 bin 975'e çıktı

Polis yardıma gitti, saldırıya uğrayıp yaralandı

Polis yardıma gitti, saldırıya uğrayıp yaralandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Başkan Çolakbayrakdar'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Başkan Çolakbayrakdar'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

NTO Başkanı Özyurt’dan Zafer Bayramı kutlaması

NTO Başkanı Özyurt’dan Zafer Bayramı kutlaması

Mersin'de tavuk eti rezaleti!

Mersin'de tavuk eti rezaleti!

Anka’dan 30 Ağustos mesajı

Anka’dan 30 Ağustos mesajı

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç: 1923'den emin adımlarla 2023'e doğru

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç: 1923'den emin adımlarla 2023'e doğru

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan 30 Ağustos mesajı!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan 30 Ağustos mesajı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.