HABER

İran'da orman yangını: 4 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2018 17:50 | Son Güncelleme

İran'da orman yangını: 4 ölü

İran'ın Kürdistan eyaletinde bulunan Merivan kentinde çıkan orman yangınında 4 kişi hayatını kaybetti.

Kürdistan Valiliği Halkla İlişkiler Sorumlusu Heriş Rizayi, İran resmi ajansı İRNA'ya yaptığı açıklamada bölgedeki ormanlık alanda öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktığını söyledi.

Yangın nedeniyle 2'si Merivan çevre aktivisti 2'si de Doğal Kaynaklar İdaresi sorumlularından 4 kişinin öldüğü bilgisini paylaşan Rızayi, dumandan etkilenenlerin de hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

Yangın söndürme helikopterleri, ambulans ve kurtarma ekiplerinin bölgeye intikal ettiğini belirten Rızayi, yangının henüz söndürülemediğini bildirdi.

PARTNERArabadaki davetsiz misafir! İnanamayacaksınızArabadaki davetsiz misafir! İnanamayacaksınız
ADD Genel Başkanı Batum: Hiçbir siyasi partinin ne arka, ne ön bahçesiyizADD Genel Başkanı Batum: Hiçbir siyasi partinin ne arka, ne ön bahçesiyiz
Tatilciler dönüş yolundaTatilciler dönüş yolunda
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İRAN orman ölü yangın

En Çok Okunan Haberler

New York Times'tan Reza Zarrab bombası!

New York Times'tan Reza Zarrab bombası!

Oğlunun 5. kattan düştüğünü gördü, kendisi de atladı

Oğlunun 5. kattan düştüğünü gördü, kendisi de atladı

Pelin Öztekin 4 yılda 93 kilo verdi!

Pelin Öztekin 4 yılda 93 kilo verdi!

Mehmet Ali Erbil: Rakı içen kadından nefret ederim

Mehmet Ali Erbil: Rakı içen kadından nefret ederim

Son dakika! ABD, İngiltere ve Fransa Suriye'yi vurmaya hazırlanıyor

Son dakika! ABD, İngiltere ve Fransa Suriye'yi vurmaya hazırlanıyor

Trump talimat verdi, ABD sonunda bunu da yaptı!

Trump talimat verdi, ABD sonunda bunu da yaptı!

Diğer Haberler
Rizeli ünlü türkücü Ahmet Çakar hayatını kaybetti

Rizeli ünlü türkücü Ahmet Çakar hayatını kaybetti

İstanbul'da fabrikada yangın çıktı! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

İstanbul'da fabrikada yangın çıktı! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

'Türk Tarık' ile ilgili çok çarpıcı detay!

'Türk Tarık' ile ilgili çok çarpıcı detay!

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Yılmaz A, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda yakalandı!

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Yılmaz A, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda yakalandı!

Bayramın birinci günü Rize'de denize giren kurbanlık dana Trabzon sahilinde bulundu!

Bayramın birinci günü Rize'de denize giren kurbanlık dana Trabzon sahilinde bulundu!

Oğlunun 5. kattan düştüğünü gördü, kendisi de atladı

Oğlunun 5. kattan düştüğünü gördü, kendisi de atladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.