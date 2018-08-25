İran'da orman yangını: 4 ölü

İran'ın Kürdistan eyaletinde bulunan Merivan kentinde çıkan orman yangınında 4 kişi hayatını kaybetti.
Kürdistan Valiliği Halkla İlişkiler Sorumlusu Heriş Rizayi, İran resmi ajansı İRNA'ya yaptığı açıklamada bölgedeki ormanlık alanda öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktığını söyledi.
Yangın nedeniyle 2'si Merivan çevre aktivisti 2'si de Doğal Kaynaklar İdaresi sorumlularından 4 kişinin öldüğü bilgisini paylaşan Rızayi, dumandan etkilenenlerin de hastaneye kaldırıldığını ifade etti.
Yangın söndürme helikopterleri, ambulans ve kurtarma ekiplerinin bölgeye intikal ettiğini belirten Rızayi, yangının henüz söndürülemediğini bildirdi.
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