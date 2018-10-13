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İran'da otobüs şoförü uyuyakaldı: 5 ölü, 16 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 10:43 | Son Güncelleme

İran'da otobüs şoförü uyuyakaldı: 5 ölü, 16 yaralı

İran'ın Fars eyaletine bağlı Mervdeşt'te meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

İran devlet televizyonuna göre, İsfahan'dan Şiraz istikametine doğru yola çıkan yolcu otobüsü, şoförün direksiyon başında uyuması sonucu Mervdeşt yolu üzerinde şarampole yuvarlandı.

Fars eyaleti Acil Durum Merkezi Başkanı Muhammed Cevad Muradiyan, sabah saatlerinde meydana gelen kazada 5 kişinin öldüğünü, 16 kişinin yaralandığını açıkladı.

Muradiyan, yaralılardan ikisinin Fransa uyruklu olduğunu aktardı.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN mervdeşt tafik kazası

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