İran'da otobüs şoförü uyuyakaldı: 5 ölü, 16 yaralı

İran'ın Fars eyaletine bağlı Mervdeşt'te meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.
İran devlet televizyonuna göre, İsfahan'dan Şiraz istikametine doğru yola çıkan yolcu otobüsü, şoförün direksiyon başında uyuması sonucu Mervdeşt yolu üzerinde şarampole yuvarlandı.
Fars eyaleti Acil Durum Merkezi Başkanı Muhammed Cevad Muradiyan, sabah saatlerinde meydana gelen kazada 5 kişinin öldüğünü, 16 kişinin yaralandığını açıkladı.
Muradiyan, yaralılardan ikisinin Fransa uyruklu olduğunu aktardı.
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