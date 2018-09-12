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İran'da otomobil üretimi yüzde 38 azaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 14:53 | Son Güncelleme

İran otomotiv sektörünü hedef alan ABD'nin ilk aşama yaptırımlarının etkisiyle İran'da otomobil üretimi geçen ay yüzde 38 oranında azaldı

İran otomotiv sektörünü hedef alan ABD'nin ilk aşama yaptırımlarının etkisiyle İran'da otomobil üretimi geçen ay yüzde 38 oranında azaldı.

İran Yerli Üretim Endüstrileri Derneği Başkanı Muhammed Rıza Necefimeneş, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani ile ülkedeki otomotiv sektörü temsilcileri arasında yapılan görüşme hakkında basına bilgi verdi.

ABD yaptırımlarının ülkedeki otomotiv sektörüne etkisi nedeniyle üretimde yaşanan sorunların konsey sekreterine iletildiğini aktaran Necefimeneş, Şemhani'nin otomotiv sektöründeki sorunları en kısa sürede çözme sözü verdiğini belirtti.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya konuşan Necefimeneş, yaptırım nedeniyle otomobil üretiminde ciddi düşüşle karşılaşıldığını ifade ederek, "Otomobil üretiminde geçen ay yüzde 38 oranında düşüş yaşandı. Gelecek aylarda daha fazla düşüş yaşanmadan sorunların çözüleceği umudunu taşıyoruz." dedi.

ABD'nin 7 Ağustos'ta devreye soktuğu İran'a yönelik ilk yaptırım paketi ülkedeki en büyük istihdam alanlarından otomotiv sektörünü de hedef alıyor.

Avrupalı otomobil üreticileri Peugeot, Renault ve Citroen gibi şirketler, ABD yaptırımları nedeniyle Tahran'la ticareti durdurmuştu. Bu yüzden parça tedarikinde sorunlarla karşılaşan İran yerli çözümlere yönelmişti.

İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakan Yardımcısı Muhsin Salihi Niya, otomotiv sektörünün ihtiyaç duyduğu parça tedarikinin yerli otomobil üreticisi "İran Khodro" tarafından sağlanacağını duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN otomobil üretimi yaptırımlar

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