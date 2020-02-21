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İran'da parlamento seçimleri yapılıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 21.02.2020 13:07 | Son Güncelleme

İranlılar bugün parlamento seçimleri için oy kullanıyor.

İran'da parlamento seçimleri yapılıyor

Binlerce reform yanlısı ılımlı adayın seçime girmelerinin engellenmesinden sonra katılımın düşük olması bekleniyor.ABD yaptırımları nedeniyle ağır siyasi ve ekonomik baskı altında bulunan İran'da bugün parlamento seçimleri yapılıyor.

İran'daki binlerce reform yanlısı ılımlı adayın parlamento seçimlerine girmelerinin engellenmesinden sonra dini lider Ayetullah Ali Hamaney taraftarlarının iktidarını sağlamlaştırması bekleniyor.

Devlet televizyonu, seçimlerin yerel saatle 08.00'de başladığını açıkladı. 290 kişilik parlamentoya girecek adayları belirleyecek seçimlerin 10 saat sürmesi bekleniyor. İran'da 58 milyon seçmen bulunuyor.

İran'da en büyük yetkiye sahip olan dini lider Ayetullah Ali Hamaney seçimde oyunu kullandıktan sonra, "Oy verme dini bir görevdir; aynı zamanda İran'ın ulusal çıkarlarını da güvence altına alır" dedi.

Seçimlerden çıkacak sonucun ABD ile İran arasındaki sorunlu ilişkileri düzeltmesi beklenmiyor.

Özellikle 3 Ocak'ta Irak'ın başkenti Bağdat’ta İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin bir ABD operasyonu ile öldürülmesi sonrasında ilişkiler daha da gerilmişti.

AP, dpa, Reuters / SSB, TY

© Deutsche Welle Türkçe

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