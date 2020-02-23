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İran’da Parlamento Seçimlerine Rekor Düzeyde Düşük Katılım

23.02.2020 22:32 | Son Güncelleme

İran’da yapılan parlamento seçimlerine 1979’daki devrimden bu yana en düşük düzeyde katılımın gerçekleştiği kaydedildi

İran’da Parlamento Seçimlerine Rekor Düzeyde Düşük Katılım

İran’da yapılan parlamento seçimlerine 1979’daki devrimden bu yana en düşük düzeyde katılımın gerçekleştiği kaydedildi.

Ülke genelinde seçine katılımın yüzde 40 başkent Tahran’da ise yüzde 30 olduğu kaydediliyor. İngiliz Guardian gazetesine göre ise Tahran’da katılım yüzde 20-25 civarında.

Yetkililer oy kullanma süresini 3 defa uzatmasına rağmen yine de oy kullanma merkezlerindeki sandıkların boş kaldığı belirtiliyor.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, düşük katılımdan “düşman propagandayı” sorumlu tuttu. Hamaney Corona virüsü ile ilgili yayılan tehlikeli söylemleri düşük katılıma gerekçe olarak gösterdi.

2016’da parlamento seçimlerine katılım yüzde 62 olmuştu.

Seçimde aday olanlar aşırı muhafazakarların yer aldığı bir konsey tarafından belirleniyor.

Konsey 9 bin kişinin adaylıklarını kabul etmemişti.

Bu nedenle parlamentoda muhafazakarların çoğunlukta olması bekleniyor.

290 sandalyeli parlametoda reformcuların 20 koltuk, bağımsızların ise 28 sandalye kazanması öngörülüyor.

Bu arada Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, seçimi eleştirdi ve “sahte” olarak niteledi. Pompeo seçimin adil ve özgür olmadığını kaydetti.

Washington 20 Şubat’ta İran Seçim Komitesi’yle adayları belirleyen konseyin 5 üyesine seçimleri hileli hale getirdikleri gerekçesiyle yaptırım uygulama kararı almıştı.

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