İran’da patlama: 3 ölü

İran’ın başkenti Tahran’da bir oto tamircisinde gaz sıkışması sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi yaralandı.

İran’ın başkenti Tahran’ın batısında bulunan Eşrefi İsfahani Caddesindeki bir oto tamircisinde gaz sıkışması nedeniyle büyük bir patlama meydana geldi. Tahran Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, patlamada 3 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı.

Patlamanın 4 katlı bir binada gerçekleştiği ve zemin katında oto tamirciliği yapıldığı belirtilerken, patlamanın şiddetiyle mahallede bulunan diğer evlerin de hasar aldığı açıklandı.

