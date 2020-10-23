HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İran’da petrokimya fabrikasında patlama

İran’da petrokimya fabrikasında patlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2020 16:58 | Son Güncelleme

İran’ın Huzistan eyaletine bağlı Bender İmam ilçesindeki bir petrokimya fabrikasında patlama olduğu belirtildi.İran devlet medyasının haberine göre, yerel saatle 15.45’te Huzistan eyaletine bağlı İmam Humeyni Limanı’ndaki petrokimya fabrikasında patlama meydana geldi.

İran’ın Huzistan eyaletine bağlı Bender İmam ilçesindeki bir petrokimya fabrikasında patlama olduğu belirtildi.
İran devlet medyasının haberine göre, yerel saatle 15.45’te Huzistan eyaletine bağlı İmam Humeyni Limanı’ndaki petrokimya fabrikasında patlama meydana geldi. Petrokimya Özel Ekonomi Bölgesi Genel Müdürü Mehrzad Gaybi, fabrikada meydana gelen patlama sonrası çıkan yangının kontrol altına alındığını açıkladı. Petrokimya fabrikasında meydana gelen patlamada yaralı ve can kaybının yaşanmadığı ve yangının kontrol altına alındığı belirtildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim
Mali müşavire rüşvet baskını kameradaMali müşavire rüşvet baskını kamerada
YDS sınav sonuç tarihleri belli olduYDS sınav sonuç tarihleri belli oldu
En Çok Okunan Haberler
Saçlarını 3'e vurdu! Son hali olay oldu
Saçlarını 3'e vurdu! Son hali olay oldu
Mahalleyi ayağa kaldırdı! Eşini başka kadının evinde görünce...
Mahalleyi ayağa kaldırdı! Eşini başka kadının evinde görünce...
Kahreden olay! Baba ile kızı 8 saat arayla hayatlarını kaybetti
Kahreden olay! Baba ile kızı 8 saat arayla hayatlarını kaybetti
Antalya'da şoke eden olay! Rus otel sahibi 15 kişiyle gelip...
Antalya'da şoke eden olay! Rus otel sahibi 15 kişiyle gelip...
İşte gözlerden uzak büyüttüğü oğlu ve kızı...
İşte gözlerden uzak büyüttüğü oğlu ve kızı...
Bakan Koca: Koronavirüs salgını tüm ülkede yeniden tırmanışa geçti
Bakan Koca: Koronavirüs salgını tüm ülkede yeniden tırmanışa geçti
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Grip aşısıyla ilgili çok önemli gelişme!
Grip aşısıyla ilgili çok önemli gelişme!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Bomba gibi patladı! 1,5 milyon lira tazminat talep ediyor
Bomba gibi patladı! 1,5 milyon lira tazminat talep ediyor
İğrençlikleri bitmedi! Özel fotoğrafları önce ablasına, sonra...
İğrençlikleri bitmedi! Özel fotoğrafları önce ablasına, sonra...
Bir e-posta attı, hepsi yakalandı
Bir e-posta attı, hepsi yakalandı
Diğer Haberler
Edirne'ye Bulgar akını! Adım atacak yer kalmadı
Akın ettiler! Adım atacak yer kalmadı
Mali müşavire rüşvet baskını kamerada
Mali müşavire rüşvet baskını kamerada
Otostop yapan cinayet zanlısı 'Adana'ya gideceğini' zannedip, sivil polis aracına bindi
Otostop yapan cinayet zanlısı sivil polis aracına bindi
‘Gençlik aşısı’ nedeniyle hastanelik oldu! Hayatı kabusa dönüştü
‘Gençlik aşısı’ nedeniyle hastanelik oldu! Hayatı kabusa dönüştü
Bursa'daki operasyonda 70 yaşındaki kişi uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı
Yaş 70, yürümekte zorlanıyor! Bakın ne suçtan gözaltına alındı
Ankara'da 'Barutlar Çetesi'ne operasyon! Gözaltılar var
'Barutlar Çetesi'ne operasyon! Gözaltılar var
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.