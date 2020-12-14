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İran’da petrol borusu patladı

14.12.2020 09:48 | Son Güncelleme:
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İran’da bir petrol borusunun patlamasının ardından çıkan yangınlar söndürülmeye çalışılıyor.İran’ın Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinin Meyankuh bölgesinde petrol borusu patladı.

İran’da bir petrol borusunun patlamasının ardından çıkan yangınlar söndürülmeye çalışılıyor.
İran’ın Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinin Meyankuh bölgesinde petrol borusu patladı. Meyankuh Kaymakamı İmdad Şehbazi, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, petrol boru hattının patlaması nedeniyle birçok noktada yangın çıktığını ve yangını söndürme çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Şehbazi, boru hattının patlaması nedeniyle çıkan yangınların Serhun şehrine kadar ulaştığını belirterek, “Olası bir felaketi önlemek için Serhun şehrinde elektrik ve gazı kestik. Kısa sürede bölgedeki nehir ve arazilere taşan petrolleri temizleme işlemini bitirmek istiyoruz” dedi.
Patlamanın yaşandığı Meyankuh bölgesine gönderilen tankerlerin boru hatlarından taşan petrolleri temizleme çalışmalarına başladığını kaydeden Şahbazi, petrol boru hattının onarımının birkaç gün süreceğini ifade etti.
Şahbazi, olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadığını belirtti.

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