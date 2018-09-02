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İran'da piyasayı Milis Gücü denetleyecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 14:19 | Son Güncelleme

İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmud Nevabi, İran Milis Gücü Besiç'in piyasayı kontrol edeceğini söyledi

İSTANBUL (AA) - İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmud Nevabi, İran Milis Gücü Besiç'in piyasayı kontrol edeceğini açıkladı.

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya göre, Nevabi, Besiç'le İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı arasında anlaşma imzalandığını söz konusu anlaşmanın piyasada spekülasyon ve stokçulukla mücadelede Besiç'in gözlemci olarak faaliyette bulunmasını içerdiğini belirtti.

Piyasanın kontrol edilmesi için gerekli insan gücünü Besiç'ten sağlayacaklarını dile getiren Nevabi, bu yolla kaçakçılığın da önüne geçmeyi hedeflediklerini kaydetti.

İran devrim lideri Ayetullah Humeyni tarafından 1979 yılında kurulan Milis Gücü Besiç, Devrim Muhafızları'nın alt koludur. Özel bir üniformalarının olmaması nedeniyle ülkede "sivil kıyafetliler" lakabıyla tanınmaktadırlar. Sokak olaylarına müdahaleleriyle ön plana çıkan Besiç üyeleri, ülke dışındaki silahlı müdahalelere de iştirak ediyor.

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denetleme İRAN Mahmud Nevabi Milis Gücü Besiç piyasa

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