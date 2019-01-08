İran'da protestocu işçiye işkence iddiası

İran Yargı Erki Başkanı Sadık Laricani, Huzistan eyaletine bağlı Şuş kentinde maaşlarının verilmemesi nedeniyle gösteri düzenleyen işçilerden birinin gözaltında işkenceye uğradığı iddiaları üzerine inceleme başlatıldığını bildirdi.

Laricani, Başkent Tahran'da yargı erki yetkililerine hitaben yaptığı konuşmada, bir süre önce gözaltına alınan Heft Tepe Şeker Fabrikası çalışanlarından İsmail Bahşi'nin işkenceye uğradığı iddialarına ilişkin, "Başsavcı'ya talimat veriyorum, bugün bağımsız bir heyet teşkil edilecek ve olay bölgesinde konuyla ilgili incelemelerde bulunulacak." ifadelerini kullandı.

İsmail Bahşi adlı çalışanının işkenceye uğradığı iddialarının sosyal medyada tartışmaya neden olması üzerine konuya değinen Laricani, işçilerin aykırı bir harekette bulunmuş olabileceğini ancak bunun onlara karşı muamelede yasaların dışına çıkılmasını gerektirmeyeceğini belirterek, "Yasalara aykırı muamele hiçbir şekilde kabul edilemez, bu şeriat ve kanunlara göre yasaktır." dedi.

Güvenlik güçlerinin görevinin soruşturma ve takibat ile ihlallerin önüne geçmek olduğuna dikkati çeken Laricani, cezaevlerindeki kötü koşullara yönelik eleştirilerle ilgili olarak da bazı tutukluların cezaevinin kendileri için otele dönüştürülmesini beklediklerini söyledi.