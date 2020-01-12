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  4. İran’da Protestolar

İran’da Protestolar

12.01.2020 17:07 | Son Güncelleme

176 kişinin yaşamını yitirdiği Ukrayna yolcu uçağının füzeyle düşürüldüğünün yetkililerce kabul edilmesinin ardından sorumlulardan hesap sorulmasını isteyenler sokaklara döküldü

İran’da Protestolar

176 kişinin yaşamını yitirdiği Ukrayna yolcu uçağının füzeyle düşürüldüğünün yetkililerce kabul edilmesinin ardından sorumlulardan hesap sorulmasını isteyenler sokaklara döküldü

Cumartesi günü binlerce protestocu sorumlulardan hesap sorulmasını istedi.

Pazar günü itibarıyla Tahran’da yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekiyor.

Yoğun güvenlik önlemlerine rağmen Pazar günü de başta Tahran olmak üzere diğer kentlerde bazı üniversitelerin önünde gösteriler devam ediyor.

Olay, İran’ın Irak’ta Amerikan askerlerinin bulunduğu üslere füze saldırısı düzenlenmesinden kısa süre sonra gerçekleşmişti.

Tahran ilk başta uçağın füzeyle düşürüldüğünü reddetmiş sonradan kabul etmişti.

Az sayıda da olsa bazı İran gazeteleri olayı “utanç” ve “affedilmez” başlıklarıyla okurlarıyla paylaştı.

Protestolara Amerika Başkan Donald Trump da destek verdi.

Trump sosyal medya hesabından İngilizce ve Farsça, “Cesur ve acı çeken İran halkına: Başkanlığımın başlamasından bu yana sizlerle birlikte durdum ve yönetimim sizlerle birlikte durmaya devam edecek. Protestolarınızı yakından takip ediyoruz. Cesaretiniz ilham verici” ifadelerini kullandı.

İran 3 gün boyunca uçağı füzenin düşürdüğünü reddetmiş, Batılı ülkelerin psikolojik savaş yürüttüğünü kaydetmişti.

Cumartesi sabah saatlerinde ise devlet televizyonundan yapılan açıklamada uçağı füzenin düşürdüğü kabul edilmişti.

Devrim Muhafızları’nın hava-uzay komutanı operatörün bağımsız bir şekilde tek başına hareket ettiğini belirtti. Komutan Amir Ali Hajizadeh, “10 saniyesi vardı, ya saldıracaktı ya saldırmayacaktı, yanlış kararı verdi” ifadesini kullandı. Gelecekte hataları önlemek için sistemlerin yenileneceğini kaydeden Hajizadeh olayı yetkilere Çarşamba günü bildirdiğini de kaydetti.

Söz konusu uçak Tahran’dan Kiev’e uçuyordu. Kalkıştan kısa süre sonra Tahran üzerinde füzenin hedefi olmuştu.

Uçakta, Kanada, İran, Ukrayna, İngiltere, Afganistan ve İsveç’ten yolcular bulunuyordu.

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