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İran’da protestolar: Akaryakıt zammı sonrası gösteriler yayılıyor, protestocular birçok yolu trafiğe kapattı

16.11.2019 18:41 | Son Güncelleme

İran'da akaryakıt fiyatlarına beklenmedik şekilde en az yüzde 50 zam yapılması ve daha ucuz fiyata akaryakıt satışına kota konması sonrası dün başlayan protesto gösterileri bugün ülke çapında yayılarak sürüyor. Trafikte sürücüler zamları kontak kapatarak protesto ediyor. Göstericiler ülke çapında birçok yolu araçlarıyla trafiğe kapattı. Başsavcı ise halkı uyardı.

İran'da akaryakıt fiyatlarına beklenmedik şekilde en az yüzde 50 zam yapılması ve daha ucuz fiyata akaryakıt satışına kota konması sonrası dün başlayan protesto gösterileri bugün ülke çapında yayılarak sürüyor.

Trafikte sürücüler zamları kontak kapatarak protesto ediyor. Göstericiler ülke çapında birçok yolu araçlarıyla trafiğe kapattı.

Başkent Tahran dışında Kirmanşah, İsfahan, Tebriz, Şiraz, Kerec, Yezd, Buşehr ve Sari kentlerinde protesto gösterileri düzenleniyor.

Göstericilerin birçok kentte araçları yakarak barikat kurdukları ve polisle çatıştıkları bildiriliyor.

Sosyal medyada paylaşılan bazı videolarda, başkent Tahran'da barışçıl göstericilerin İmam Ali Otoyolu'nda trafiği durdurduğu ve sloganlar atarak polisten kendilerine destek vermelerini istedikleri görülüyor. Tahran'da göstericiler, "Hakkımızı alırız zilleti kabul etmeyiz" şeklinde sloganlar attı.

İran'ın batısındaki Kirmanşah kentinde de büyük bir gösteri düzenlendi. Polis göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gazı kullandı.

Gece yarısı ise bazı göstericilerin İran'ın orta kesimindeki Sircan şehrinde bir akaryakıt istasyonuna saldırdı ve tesisi yakmak istedi. Çıkan olaylarda bir kişi öldü, birkaç kişi de yaralandı.

Başsavcıdan halka uyarı

Öte yandan, İran Başsavcısı Muhammed Cafer Montazeri, polisin ve yargının, görevleri gereği "sabotajçıları bastıracağını" söyledi.

Muhammed Cafer Montazeri halka, gösterilerle aralarına mesafe koymaları çağrısı yaptı. Montazeri, "Birkaç kişi İslami sisteme düşmanlıklarını göstermek istiyor" dedi.

İran'da Cuma günü alınan kararla devlet tarafından sübvanse edilen benzinin litresi, aylık 60 litreye kadar 1000 tümenden (50 kuruş) 1500 tümene (75 kuruş) yükseltilmişti. Araç başına bir ay içinde 60 litreden fazla benzin alınması halinde de benzinin litre fiyatı 3 bin tümene (1,5 TL) çıkartılmıştı.

Ruhani: Halkın yüzde 75'i baskı altında

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, halkın yüzde 75'inin ekonomik nedenlerle "baskı altında" olduğunu söyledi. Ruhani zamdan elde edilecek gelirden pay alma niyetinde olmadıklarını belirtti.

Üst düzey bazı din adamları ise hükümete benzin zammını geri alması çağrısı yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesini 2015 yılında İran'la imzalanan nükleer anlaşmadan çekmişti. Trump, İran'a yönelik Amerikan yaptırımlarını da tekrar yürürlüğe koymuştu. Bu gelişmeler son 18 ayda İran ekonomisini olumsuz etkilemişti.

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