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İran'da Protestolar Şiddetleniyor Ölü Sayısı Artıyor

19.11.2019 11:23 | Son Güncelleme

İran'da protestolar sürerken şu ana kadar en az 12 gösterici ve 4 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği belirtiliyor

İran'da Protestolar Şiddetleniyor Ölü Sayısı Artıyor

İran’da geçtiğimiz hafta Cuma günü başlayan protestolar sürerken hem göstericiler hem de güvenlik güçleri tarafından ölüm haberleri geliyor. Ülkede internetin de 4 gündür kapalı olması nedeniyle bilgi akışının sıkıntılar varken haber ajansları bu sabah devlet televizyonuna dayanarak güvenlik güçlerinden hayatını kaybedenler olduğunu duyurdular.

Habere göre 3 güvenlik görevlisi göstericiler tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Ölenlerden birinin İran Devrim Muhafızları komutanlarından biri olduğu belirtildi.

Öte yandan şu ana kadar devam eden gösterilere polis ve Devrim Muhafızları’nın müdahalesi sonucu en az 12 protestocunun da hayatını kaybettiği ifade ediliyor. Ancak hayatını kaybeden protestocu sayısının resmi açıklamaların çok üzerinde olabileceğine de dikkat çekiliyor. Amerika’nın Sesi Farsça Servisi’nin doğrulattığı bilgilere ve fotoğraflara göre en az 7 protestocunun güvenlik güçleri tarafından öldürülmüş oldukları görülüyor.

Yine VOA Farsça Servisi tarafından yayınlanan ve doğrulatılmış görüntülerde Şiraz şehrindeki gösterilerde protestocular, ülkenin ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney’i kast ederek “Diktatöre ölüm” sloganları atıyorlar.

Amerika’nın Sesi’nin görüşlerini aldığı Londra merkezli NetBlocks şirketi yöneticisi Alp Toker, ülkede Cumartesi gecesinden bu yana neredeyse tamamen internet hizmetlerinin kapatılmış olduğunu tespit ettiklerini söyledi.

İnternet erişiminin kısıtlanmış olması ülkede devam eden protestolar konusunda sıcak bilgilere ulaşmayı da önlüyor.

İran’da gösteriler hükümetin benzin fiyatlarına yüzde 50 zam yapması nedeniyle başladı. Yapılan açıklamada yaklaşık 4 yıldır fiyatlara zam yapılmadığı hatırlatıldı ve elde edilecek gelirin yoksul ailelere aktarılacağı belirtildi ancak bu da tansiyonu düşürmeye yetmedi.

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