İran'da Protestolar Şiddetleniyor Ölü Sayısı Artıyor

İran’da geçtiğimiz hafta Cuma günü başlayan protestolar sürerken hem göstericiler hem de güvenlik güçleri tarafından ölüm haberleri geliyor. Ülkede internetin de 4 gündür kapalı olması nedeniyle bilgi akışının sıkıntılar varken haber ajansları bu sabah devlet televizyonuna dayanarak güvenlik güçlerinden hayatını kaybedenler olduğunu duyurdular.

Habere göre 3 güvenlik görevlisi göstericiler tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Ölenlerden birinin İran Devrim Muhafızları komutanlarından biri olduğu belirtildi.

Öte yandan şu ana kadar devam eden gösterilere polis ve Devrim Muhafızları’nın müdahalesi sonucu en az 12 protestocunun da hayatını kaybettiği ifade ediliyor. Ancak hayatını kaybeden protestocu sayısının resmi açıklamaların çok üzerinde olabileceğine de dikkat çekiliyor. Amerika’nın Sesi Farsça Servisi’nin doğrulattığı bilgilere ve fotoğraflara göre en az 7 protestocunun güvenlik güçleri tarafından öldürülmüş oldukları görülüyor.

Yine VOA Farsça Servisi tarafından yayınlanan ve doğrulatılmış görüntülerde Şiraz şehrindeki gösterilerde protestocular, ülkenin ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney’i kast ederek “Diktatöre ölüm” sloganları atıyorlar.