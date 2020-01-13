İran'da protestolar - Tahran Emniyet Müdürü: İtidalli davranıyoruz, gerçek mermi kullanmadık

Tahran Emniyet Müdürü Hüseyin Rahimi, İran'da Ukrayna Uluslararası Havayolları'na ait yolcu uçağının yanlışlıkla düşürüldüğünün açıklanmasının ardından başlayan ve hafta sonu devam eden protestolarla ilgili olarak bir açıklama yaptı.

Hüseyin Rahimi, protestoculara karşı itidalli davranmaları yönünde polis memurlarına emir verildiğini, iddiaların aksine gerçek mermi kullanılmadığını söyledi.

Sosyal medyada yayılan bazı videolarda ise kaldırımlarda kan görülüyor ve silah sesleri duyuluyordu.

Cumartesi başlayan protestolar dün Tahran'daki üniversite kampüslerine yayıldı.

Protestocular arasında birçok kadın bulunuyor.

Guardian: Bazı protestocular Devrim Muhafızları'nı IŞİD'e benzetti

İngiliz Guardian gazetesi, 176 kişiyi taşıyan uçağın İran ordusu tarafından vurulmasının ülke genelinde halkı öfkelendirdiğini ve yetkililerin bu öfkeyi bastırmakta zorlandırdığını yazdı.

Gazeteye göre Tahran'daki Şehit Beheşti Üniversitesi'ndeki protestocular "Bize Amerika yalanları söylüyorsunuz ama esas düşman burada" sloganları attı ve Devrim Muhafızları'nı IŞİD'e benzeterek "Siz bizim IŞİD'imizsiniz" diye bağırdı.