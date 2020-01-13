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  4. İran'da protestolar - Tahran Emniyet Müdürü: İtidalli davranıyoruz, gerçek mermi kullanmadık

İran'da protestolar - Tahran Emniyet Müdürü: İtidalli davranıyoruz, gerçek mermi kullanmadık

13.01.2020 14:48 | Son Güncelleme

Emniyet Müdürü Hüseyin Rahimi, İran'da Ukrayna Uluslararası Havayolları'na ait yolcu uçağının yanlışlıkla düşürüldüğünün açıklanmasının ardından başlayan ve hafta sonu devam eden protestolarla ilgili olarak bir açıklama yaptı. Rahimi, protestoculara karşı itidalli davranmaları yönünde polis memurlarına emir verildiğini, iddiaların aksine gerçek mermi kullanılmadığını söyledi.

İran'da protestolar - Tahran Emniyet Müdürü: İtidalli davranıyoruz, gerçek mermi kullanmadık

Tahran Emniyet Müdürü Hüseyin Rahimi, İran'da Ukrayna Uluslararası Havayolları'na ait yolcu uçağının yanlışlıkla düşürüldüğünün açıklanmasının ardından başlayan ve hafta sonu devam eden protestolarla ilgili olarak bir açıklama yaptı.

Hüseyin Rahimi, protestoculara karşı itidalli davranmaları yönünde polis memurlarına emir verildiğini, iddiaların aksine gerçek mermi kullanılmadığını söyledi.

Sosyal medyada yayılan bazı videolarda ise kaldırımlarda kan görülüyor ve silah sesleri duyuluyordu.

Cumartesi başlayan protestolar dün Tahran'daki üniversite kampüslerine yayıldı.

Protestocular arasında birçok kadın bulunuyor.

Guardian: Bazı protestocular Devrim Muhafızları'nı IŞİD'e benzetti

İngiliz Guardian gazetesi, 176 kişiyi taşıyan uçağın İran ordusu tarafından vurulmasının ülke genelinde halkı öfkelendirdiğini ve yetkililerin bu öfkeyi bastırmakta zorlandırdığını yazdı.

Gazeteye göre Tahran'daki Şehit Beheşti Üniversitesi'ndeki protestocular "Bize Amerika yalanları söylüyorsunuz ama esas düşman burada" sloganları attı ve Devrim Muhafızları'nı IŞİD'e benzeterek "Siz bizim IŞİD'imizsiniz" diye bağırdı.

İnternette paylaşılan videolarda Tebriz, Şiraz ve Kirmanşah'ta da protestocuların sokağa çıktığı görülüyor.

Pazar akşamı Tahran'daki Azadi Meydanı'na "Diktatöre ölüm" sloganı atan yüzlerce protestocunun yanı sıra, arkalarında kafesler bulunan çok sayıda polis arabasının da gittiği belirtiliyor.

BBC Farsça Servisi protestoların güvenlik güçleri tarafından bastırılmaya çalışıldığını aktardı.

protesto

Guardian'ın aktardığına göre bir videoda bir protestocunun, arkadan rejim karşıtı sloganlar gelirken "Azadi metrosuna göz yaşartıcı gaz attılar, kimse dışarı çıkamıyor. İnsanlar içerde boğuluyor" dediği duyuluyor.

Gazete, bu protestoların ABD'nin Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesinden sonra milliyetçi duygulardan faydalanan İran hükümetini yeni bir krize sürükleyebileceğini yazdı.

Kasım Süleymani cenaze

Yarı resmi Fars haber ajansına göre Tahran'daki birden fazla protestoya bin kişi katıldı. Protestocular uçağın düşürülmesinin ardından dört gün boyunca halka yalan söylendiğini belirtti.

İran hükümeti ise bugün yaptığı açıklamada hükümetin uçağın düşme nedenine dair Cuma akşamına dair hiçbir bilgileri olmadığını açıkladı, halka yalan söylenmediğini vurguladı.

Tahran-Kiev uçak kazası

İran Cumartesi günü Ukrayna Hava Yolları'na ait PS752 sefer sayılı yolcu uçağını yanlışlıkla düşürdüğünü açıklamıştı.

Uçaktaki 176 kişiden kurtulan olmamıştı.

Yolculardan 82'si İran, 63'ü Kanada, 11'i Ukrayna, 10'u İsveç, dördü Afganistan, üçü İngiltere, üçü de Almanya vatandaşıydı.

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