HABER

İran’da protestolarda 12 kişi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 14:42 | Son Güncelleme

İran’da devam eden protestolarda en az 12 kişi hayatını kaybetti.İran’da hükümetin petrol fiyatlarına zam açıklamasından sonra başlayan protestolar devam ediyor.

İran’da devam eden protestolarda en az 12 kişi hayatını kaybetti.
İran’da hükümetin petrol fiyatlarına zam açıklamasından sonra başlayan protestolar devam ediyor. Güvenlik güçleriyle protestocular arasında çıkan çatışmalarda 3’ü polis memuru olmak üzere en az 12 kişinin hayatını kaybetti. En az 100 banka, çok sayıda bina ve araba çatışmalar sırasında zarar gördü. Yetkililer, ölü sayısının çok daha yüksek olduğundan endişe ederken, yaklaşık bin kişinin tutuklandığı belirtildi.
Protestolar devam ederken Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun sosyal medya hesabından "ABD’nin sizinle" açıklamasını yaptı. İran Dışişleri Bakanlığı ise ABD’yi göstericilere destek verdikleri iddiasıyla eleştirdi.

İran Devrim Muhafızlarından çağrı
Cuma günü ülke çapında başlayan gösterilerin ardından internet bağlantısının kesilmesine rağmen bazı şehirlerde gösteriler devam ediyor.
İran Devrim Muhafızları çatışmalara son verilmesini isteyerek, “Halkın barış ve güvenliğini sağlamak için devam eden her türlü harekete karşı kararlı ve devrimci bir eylemde bulunacağız” dedi.

PARTNER O ülkede şaşırtan görüntü! Hava kirliliğiyle mücadele edilemeyince... O ülkede şaşırtan görüntü! Hava kirliliğiyle mücadele edilemeyince...
İtalya’da Türk gururuİtalya’da Türk gururu
Prof. Dr. Gökoğlu: Askeri tatbikat nedeniyle balinalar yönünü şaşırdıProf. Dr. Gökoğlu: Askeri tatbikat nedeniyle balinalar yönünü şaşırdı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Alman ordusuyla ilgili iddia gündeme bomba gibi düştü

Alman ordusuyla ilgili iddia gündeme bomba gibi düştü

İstanbul'a yeni metrobüsler! İBB Başkanı İmamoğlu test etti

İstanbul'a yeni metrobüsler! İBB Başkanı İmamoğlu test etti

Fenerbahçeli yıldız milli takımda coştu

Fenerbahçeli yıldız milli takımda coştu

130 bin çalışanı ilgilendiriyor! Pazarlık devam ediyor

130 bin çalışanı ilgilendiriyor! Pazarlık devam ediyor

İmamoğlu'ndan 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı' yanıtı

İmamoğlu'ndan 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı' yanıtı

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde öldürüldü

Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde öldürüldü

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TIR'ın dorsesinde 117 kaçak göçmen yakalandı

TIR'ın dorsesinde 117 kaçak göçmen yakalandı

Tarlalarına giren 6 domuzu vurup, poz verdiler!

Tarlalarına giren 6 domuzu vurup, poz verdiler!

Ecem Balcı'nın katiline ağırlaştırılmış müebbet hapis!

Korkunç cinayette yeni gelişme! Mahkeme kararını verdi

Isparta'daki Güleda Cankel cinayetinde son dakika gelişmesi! İfadesi ortaya çıktı

Güleda Cankel'in ölümüyle ilgili kan donduran detaylar!

MHP Milletvekili Metin Nurullah Sazak hakkında suç duyurusu

MHP'li isim hakkında suç duyurusu

İntihar süsü verilen cinayeti, izmarit ortaya çıkardı

İntihar süsü verilen cinayeti, izmarit ortaya çıkardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.