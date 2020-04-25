İran'da Ramazan: Camilerin yeniden açılması tartışılıyor

Ramazan ayının başlanmasının ardından, İran’da koronavirüs salgını nedeniyle ibadet ve ziyarete kapatılan cami ve türbelerin yeniden açılması tartışmaları alevlendi. Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İran’daki cami ve türbeler koronavirüsün yayılma tehlikesini artıracağı gerekçesiyle ibadet ve ziyarete kapatılmıştı.

"Tüm ticari firmalar açıkken, cami ve türbelerin açık olmaması kabul edilemez" diyen İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Meşhed'deki temsilcisi Ayetullah Ahmed Alamolhoda, hükümete Ramazan ayında vatandaşlara bu kutsal mekanların kapılarını açma çağrısı yaptı.

Aynı zamanda din adamı olan Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise Cumartesi günü yaptığı açıklamada "Ramazan’ın başlangıcıyla elbette ki inançlıların başlıca dileği, kutsal mekanların yeniden açılması" ifadesine yer verdi. Kutsal mekânların yeniden açılmasının hükümet için büyük önem taşıdığını kaydeden Ruhani, ancak aynı zamanda sağlıkla ilgili kuralların uygulanmasının da o kadar önemli olduğunu vurguladı.