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İran'da reformist gazetenin muhabirine gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 16:35 | Son Güncelleme

İran'da reformist gazetenin muhabirine gözaltı

İSTANBUL (AA) - İran'da reformistlere yakınlığıyla bilinen İbtikar gazetesi muhabiri Poyan Hoşhal, "Hazreti Hüseyin'e hakaret" suçlamasıyla gözaltına alındı.

İran Yargı Erki Haber Ajansı'na (ICANA) göre, İbtikar gazetesi muhabiri Hoşhal, Hazreti Hüseyin'e hakaret ettiği gerekçesiyle dün gece ülkeden çıkarken gözaltına alındı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Tahran Başsavcısı Caferi Devlet Abadi, olayı doğrularken Hoşhal hakkında soruşturma başlatıldığını söyledi.

Söz konusu gazetede pazar günü yayımlanan Hoşhal imzalı "Kerbela yolcularını bekleyen sağlık sorunları" başlıklı makalede, "İmam Hüseyin'in şehadeti" yerine "İmam Hüseyin'in vefatı" tabirinin kullanılması tepkilere yol açmıştı.

Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ile beraberindeki 71 kişinin, 10 Ekim 680'de (Hicri 10 Muharrem 61) Kerbela şehrinde şehit edilişi, her sene Aşura Günü'nde anılıyor.

Hicri takvime göre Aşura Günü'nden 40 gün sonrasında yapılan anma etkinliklerine Erbain (Kırkıncı Gün) törenleri adı veriliyor.

İran başta olmak üzere birçok ülkeden Şiiler, Erbain törenlerine katılmak amacıyla her yıl Irak'ın Kerbela kentine gidiyor.

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