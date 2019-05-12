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İran'da reformist İran-i Ferda dergisine polis baskını

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 16:49 | Son Güncelleme

Polis, bilgisayar, hard disk ve bazı dokümanlara el koydu - Reformist gazeteci Ali Melihi sabah saatlerinde gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - İran'da reformistlere yakınlığıyla bilinen İran-i Ferda dergisinin bulunduğu binaya polislerce baskın yapıldı.

AA muhabirine konuşan Milli Mezhebi Hareketi Şura Üyesi Taki Rahmani, emniyet güçlerinin İran-i Ferda dergisinin bulunduğu binaya baskın düzenlediğini, bilgisayar, hard disk ve bazı dökümanlara el koyduğunu söyledi.

Rahmani, polisin, daha önce gözaltına alınan derginin editörü Keyvan Samimi'yi de baskın için beraberinde getirdiğini belirtti.

İran Meclisi önünde 1 Mayıs İşçi Bayramı münasebetiyle onlarca kişi gösteri düzenlemiş, Keyvan Samimi'nin de aralarında bulunduğu 20 kişi gösterinin düzenlendiği 2 Mayıs'ta gözaltına alınmıştı.

- Yöneticileri eleştiriye gözaltı

Öte yandan, İranlı reformist gazeteci Ali Melihi sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Twitter hesabındaki "80 milyon İranlının kaderi 40 yıldan bu yana ideolojik gerekçelerle ABD düşmanlığı yapan yöneticilerimizin elinde." şeklindeki paylaşımı nedeniyle gözaltına alındığı belirtilen Melihi'nin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı bildirildi.

Son günlerde basına yönelik baskıların arttığı gözlenen İran'da dün ABD ile müzakere yapılması gerektiğini savunan reformistlere ait haftalık Seda dergisinin de yayını durdurulmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN İran-i Ferda Dergisi Editörü Keyvan Samimi polis baskını

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