HABER

İran'da reformist öğrencilerden Cumhurbaşkanı Ruhani'ye eleştiri

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2018 13:03 | Son Güncelleme

Tahran Üniversitesi ve Tıp Bilimleri Öğrencileri İslam Derneği, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin politikalarını eleştirdi

İSTANBUL (AA) - İran'daki reformist Tahran Üniversitesi ve Tıp Bilimleri Öğrencileri İslam Derneği, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin politikalarını eleştirdi.

Ruhani'nin, Tahran Üniversitesi konferans salonunda düzenlenen yeni akademik yıl açılış töreninde yaptığı konuşmanın ardından Dernek, resmi internet sitesi "anjomaneslami" üzerinden yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "güvenlik" gerekçesiyle üniversitelerde özgürlüklerin kısıtlandığı ifade edildi. Üniversiteye girişte fırsat eşitliğine riayet edilmediği öne sürülen açıklamada, üniversitelerdeki hizipçiliğin bilimsel çalışmalara da zarar verdiği belirtildi.

Ruhani'nin "halkın ekonomik durumunun iyileştirileceği" yönündeki seçim vaadinin hatırlatıldığı açıklamada, adil paylaşım sorunu ve yanlış ekonomik programlar nedeniyle bu konunun çıkmaza girdiği vurgulandı.

Açıklamada, üniversite yönetiminin eleştirilere tahammül etmediğine dikkat çekilerek, istihbarat birimlerinin keyfi uygulamaları nedeniyle bazı aktivistlerin kanunsuz bir şekilde gözaltında veya ev hapsinde tutulduğu hatırlatıldı.

Açıklamada ayrıca Ruhani'ye, Cumhurbaşkanlığı yemininde yer alan "vatandaşlık hakları, özgürlükler ve adaletin ayakta tutulması" yönündeki maddeleri yerine getirme, keyfi uygulamaların önüne geçilmesi için anayasal zeminde hareket etme çağrısında bulunuldu.

PARTNERÖzel aşk şarkınızı dinlediniz mi?Özel aşk şarkınızı dinlediniz mi?
Ankara'da sergilenen modifiye araçlar yoğun ilgi gördüAnkara'da sergilenen modifiye araçlar yoğun ilgi gördü
Eğirdir Gölü'nün su seviyesindeki azalma endişelendirdiEğirdir Gölü'nün su seviyesindeki azalma endişelendirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Tahran Üniversitesi ve Tıp Bilimleri Öğrencileri İslam Derneği

En Çok Okunan Haberler

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında büyük skandal

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında büyük skandal

İzmir'de göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 22 ölü! Şoförün ilk ifadesi

İzmir'de göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 22 ölü! Şoförün ilk ifadesi

Canlı yayında ortaya çıkan gerçek şoke etti! 1 kadın, 3 erkek...

Canlı yayında ortaya çıkan gerçek şoke etti! 1 kadın, 3 erkek...

Başakşehir'den Arda Turan için flaş karar!

Başakşehir'den Arda Turan için flaş karar!

Rahip Brunson'ın Anne-Babasından Erdoğan için mesaj var: Onun için dua ediyoruz!

Rahip Brunson'ın Anne-Babasından Erdoğan için mesaj var: Onun için dua ediyoruz!

MHP'nin af teklifi ve emeklilikte yaşa takılanların durumu TBMM'de

MHP'nin af teklifi ve emeklilikte yaşa takılanların durumu TBMM'de

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Örgüt üyelerine şoke eden mesaj: Af çıkacak, devletin başına Adnan Oktar geçecek!

Örgüt üyelerine şoke eden mesaj: Af çıkacak, devletin başına Adnan Oktar geçecek!

İçki şişesiyle caddeye indi, polislere sevgilisini arattı

İçki şişesiyle caddeye indi, polislere sevgilisini arattı

İstanbul'da ender rastlanan 'mekik kelebeği’ yakalandı

İstanbul'da ender rastlanan 'mekik kelebeği’ yakalandı

Antalya'da ilk kez görüntülenen mavi orkinos zıpkınla avlandı

Antalya'da ilk kez görüntülenen mavi orkinos zıpkınla avlandı

Muharrem İnce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'İş Bankası' sözlerine Twitter'dan tepki gösterdi

Muharrem İnce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'İş Bankası' sözlerine Twitter'dan tepki gösterdi

Son dakika! Türkiye genelinde 'Hırsız Kapanı 4' operasyonu başladı: 3 bin 135 kişi gözaltında!

Son dakika! Türkiye genelinde 'Hırsız Kapanı 4' operasyonu başladı: 3 bin 135 kişi gözaltında!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.