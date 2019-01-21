İran'da reformist siyasetçi cezaevine girdi

İran'da reformistlere yakınlığıyla bilinen Kargozaran-ı Sazendegi Partisi Genel Başkanı ve eski Tahran Belediye Başkanı Gulam Hüseyin Kerbasçi, rejim aleyhine açıklamalarda bulunduğu gerekçesiyle açılan davada aldığı 1 yıl hapis cezasını çekmek üzere cezaevine girdi.

İran basınında yer alan haberlere göre, Kerbasçi, hakkında kesinleşen 1 yıl hapis cezası nedeniyle bugün tutuklanarak cezaevine konuldu.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye yakınlığıyla bilinen Kerbasçi hakkında, 2017'de İsfahan kentinde yaptığı bir konuşmada "Suriye'de savaşan İranlı askerlere hakaret ettiği" iddiasıyla dava açılmıştı. Kerbasçi, Mayıs 2018'de Devrim Mahkemesi tarafından 1 yıl hapse mahkûm edilmiş, Ağustos 2018'de de Temyiz Mahkemesinin bu kararı onamasının ardından cezası kesinleşmişti.

Kerbasçi Tahran Belediye Başkanlığı görevini yürüttüğü 1998 yılında da yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanmış ancak halk bu tutuklamaya tepki göstererek gösteriler düzenlemişti. Bunun üzerine dönemin İran Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi halka yaptığı çağrıda olayların daha fazla büyümemesi için her türlü protestodan uzak durulmasını istemişti.

