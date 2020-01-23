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İran'da reformistlerden "seçim sonucu bugünden belli" iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 17:27 | Son Güncelleme

İran'da reformistlerden "seçim sonucu bugünden belli" iddiası

İran'daki Reformist Kanat Politika Belirleme Yüksek Konseyi, 21 Şubat'ta yapılacak milletvekilliği seçimlerinde yarışmak isteyen reformist isimlerin adaylıklarının reddedilmesi nedeniyle seçim sonucunun bugünden belli olduğunu ileri sürdü.

Reformist kanattaki tüm partilerin genel başkanlarının katılımıyla dün başkent Tahran'da yapılan Politika Belirleme Yüksek Konseyi toplantısının ardından yapılan açıklamada, reformist adayların veto edilmesi nedeniyle seçimlerde birleşik liste çıkarılamayacağı belirtildi.

Reformist adayların vetosuyla ilgili mevcut şartların devam etmesi halinde seçim sonuçlarının bugünden belli olduğu ifade edilen açıklamada, dış tehditlerin arttığı bir süreçte tüm İranlılar için rekabete dayalı, adil ve yasal bir seçim yapılmasının önemi vurgulandı.

Anayasayı Koruyucular Konseyi (AKK) Sözcüsü Abbas Ali Kedhudayi'nin yaptığı açıklamaların "söz konusu konseyin tarafsızlığının ihlali anlamına geldiği" savunulan açıklamada, mevcut uygulamaların seçimlere olan güveni zedeleyeceği ve Meclis'in konumuna zarar vereceği ifade edildi.

İran halkı, 21 Şubat 2020'de yapılacak seçimlerde 290 sandalyeli Meclis'in yeni üyelerini belirleyecek. Adaylık için 1700'ü kadın olmak üzere 16 bin 145 kişi başvurdu.

AKK Sözcüsü Kedhudayi, 13 Ocak'ta yaptığı açıklamada "İran Meclisi'ndeki 247 milletvekilinden 90'ının genel seçimler için aday adaylığı reddedildi." bilgisini paylaşmıştı. Kedhudayi, ön elemede başvuruların yüzde 34'ünün reddedildiğini belirterek, 5 binden fazla kişinin başvurusunun ise kabul edildiğini aktarmıştı.

İran'daki Reformist Danışma Partisi Başkan Yardımcısı Hamid Sabiriyan ise 20 Ocak'ta genel seçimler için reformist isimlerin yaptıkları adaylık başvurularının yüzde 90'ının AKK tarafından reddedildiği belirterek, "AKK, ülke genelinde reformist adayların yüzde 90'ını eledi. Önümüzdeki seçimler, muhafazakarların kendi aralarında yarışacağı bir seçim olacak." ifadelerini kullanmıştı.

AKK, reformistlerin önemli isimlerinden Ali Mutahhari, Mahmud Sadıki, İlyas Hazreti, Gulamrıza Haydari, Fatma Saidi ve Tayyibe Siyavuş'un başvurusunu veto etti.

Muhafazakar kanada yakınlıklarıyla bilinen 12 üyesi bulunan AKK, seçimlerde çoğunlukla reformist adayları elediği gerekçesiyle eleştiriliyor.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN Reformistler seçim

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