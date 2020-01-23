İran'da reformistlerden "seçim sonucu bugünden belli" iddiası

İran'daki Reformist Kanat Politika Belirleme Yüksek Konseyi, 21 Şubat'ta yapılacak milletvekilliği seçimlerinde yarışmak isteyen reformist isimlerin adaylıklarının reddedilmesi nedeniyle seçim sonucunun bugünden belli olduğunu ileri sürdü.

Reformist kanattaki tüm partilerin genel başkanlarının katılımıyla dün başkent Tahran'da yapılan Politika Belirleme Yüksek Konseyi toplantısının ardından yapılan açıklamada, reformist adayların veto edilmesi nedeniyle seçimlerde birleşik liste çıkarılamayacağı belirtildi.

Reformist adayların vetosuyla ilgili mevcut şartların devam etmesi halinde seçim sonuçlarının bugünden belli olduğu ifade edilen açıklamada, dış tehditlerin arttığı bir süreçte tüm İranlılar için rekabete dayalı, adil ve yasal bir seçim yapılmasının önemi vurgulandı.

Anayasayı Koruyucular Konseyi (AKK) Sözcüsü Abbas Ali Kedhudayi'nin yaptığı açıklamaların "söz konusu konseyin tarafsızlığının ihlali anlamına geldiği" savunulan açıklamada, mevcut uygulamaların seçimlere olan güveni zedeleyeceği ve Meclis'in konumuna zarar vereceği ifade edildi.