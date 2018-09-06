İran'da rekor araç satışı

İSTANBUL (AA) - İran'da, önde gelen otomotiv şirketi SAIPA tarafından internet üzerinden satışa çıkarılan 50 bin araç için 1 milyon 888 bin kişinin başvuru formunu doldurduğu bildirildi.

Entekhab haber sitesine göre, dün sabah başlayan satışlarda bir gün içerisinde 75 milyondan fazla kişi devlete ait otomotiv şirketinin sayfasına giriş yaparak 1 milyon 888 bin kişi başvuru formunu doldurdu ve 48 bin aracın satışı gerçekleşti.

İran Otomobil Üreticileri Derneği tarafından yapılan açıklamada, araçların eski fiyattan satılmasının son günlerde otomobil fiyatlarında yaşanan yükselişi durduracağı belirtildi.

Fabrika fiyatı yaklaşık 23 milyon tümen olan SE 131 ve 132 gibi binek otomobillerinin serbest piyasada 35 milyon tümenin üzerinde alıcı buluyor.

İran'da son dönemde döviz kurunun hızlı yükselişiyle ikinci el otomobil fiyatlarında 2 kat artış gözlenmiş, otomobil firmaları da araç satışlarını yavaşlatmıştı. Otomobil fabrikaları araç satışlarını yeni dolar kuruna göre düzenlemeyi beklerken, binlerce aracın fabrika depolarında stoklanması kamuoyu tarafından eleştirilmişti. Söz konusu yoğun talebin, araçların dolar kuru yükselmeden önceki fiyatları üzerinden satışa sunulması nedeniyle gerçekleştiği kaydedildi.

