İran'da Ruhani göstericilere karşı zafer ilan etti

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, geçen hafta benzin fiyatlarına yapılan zamların ardından başlayan geniş çaplı gösterilerin bastırıldığını açıkladı.

İran devlet medyasına açıklamalarda bulunan Hasan Ruhani, "İran halkı bir kez daha tarihi bir testi başarıyla geçmiş ve ülke yönetimiyle ilgili şikayetleri olsa bile düşmanların bu durumdan faydalanmasına izin vermeyeceğini göstermiştir. Kendiliğinden gelişen (hükümet yanlısı) gösteriler İran halkının gücünün en büyük işaretidir” ifadelerini kullandı.

Ülkede günlerdir devam eden ve Uluslararası Af Örgütü'nün rakamlarına göre 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiği gösterilerin ardından Çarşamba günü binlerce İranlı, birçok kentte düzenlenen hükümet yanlısı gösterilere katıldı. Devlet medyasında yayınlanan görüntülerde, gösterilere katılanların "ABD ve İsrail'in hilelerine ölüm" sloganları attığı görülüyor.

İran yönetimi, benzin fiyatlarına yapılan en az yüzde 50'lik zammın ardından başlayan ve hızla politik bir kimlik kazanan gösterilerle ilgili ABD, İsrail ve Suudi Arabistan'ı suçlamış ve ‘haydutlar' olarak tanımladığı göstericilerin sürgündeki İranlılar ve ‘yabancı düşmanlarla' bağlantılı olduğunu savunmuştu.