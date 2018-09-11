İran'da sahte içkiden 3 kişi öldü

İran'da sahte içkiden zehirlenen 3 kişi hayatını kaybetti.
İran medyasına yansıyan haberlere göre, Elburz eyaleti Acil Tıbbi Müdahale Merkezi Başkanı Mehrdad Babayi, Kereç kentinde dün sabah saatlerinden bu yana 12 kişinin zehirlendikleri gerekçesiyle hastanelere başvurduğunu açıkladı.
Hastanelere başvuran kişilerden 3'ünün hayatını kaybettiğini aktaran Babayi, zehirlenme nedeninin henüz belli olmadığını kaydetti.
İran resmi ajansı IRNA ise ismi açıklanmayan bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, incelemeler sonucunda zehirlenmelerin sahte alkol tüketiminden kaynaklandığının ortaya çıktığını duyurdu.
Yetkili, soruşturma kapsamında sahte içki satıcısının tespit edildiğini ve hakkında yasal işlem başlatıldığını belirtti.
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