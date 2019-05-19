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İran'da sahte içkiden 5 kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 23:01 | Son Güncelleme

İran'da sahte içkiden 5 kişi öldü

İran'ın İsfahan eyaletinde perşembe gününden bu yana 5 kişi sahte içkiden zehirlenerek hayatını kaybetti.

İsfahan Tıp Bilimleri Üniversitesi Rektörü Tahire Cengiz, İran devlet medyasında yer alan açıklamasında perşembe gününden bu yana 5 kişinin sahte içkiden dolayı öldüğünü söyledi.

Hayatını kaybedenlerden 2'sinin kadın olduğunu aktaran Cengiz, zehirlenen 20 kişinin de hastanelerde tedavi altına alındığını ifade etti.

İran'ın Batı Azerbaycan eyaletinde mart ayında 5 kişi sahte içkiden zehirlenerek hayatını kaybetmişti. Öte yandan İran'ın 9 eyaletinde geçen yıl 6 Eylül-31 Ekim tarihlerinde sahte içkiden zehirlenen 974 kişiden 85'i hayatını kaybetmişti.

Alkol satışı ve tüketiminin Müslüman vatandaşlar için yasak olduğu İran'da, alkollü içecekler kaçak yollarla ülkeye sokulabildiği gibi bazı ev ve merdiven altı atölyelerde de üretiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Doğu ve İran müziği İRAN

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