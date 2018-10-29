İran'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 84'e yükseldi

İSTANBUL (AA) - İran'ın Tahran, Hürmüzgan, Kuzey Horasan ve Elburz eyaletlerinde sahte içkiden ölenlerin sayısı 84'e, zehirlenme nedeniyle hastanelere kaldırılanların sayısı ise 959'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü İyrec Harirçi, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, yaklaşık 1,5 aydır Tahran, Hürmüzgan, Kuzey Horasan ve Elburz eyaletlerinde toplamda 84 kişinin sahte içkiden öldüğünü, 959 kişinin ise zehirlenme nedeniyle hastanelere kaldırıldığını söyledi.

Asriran haber sitesine göre Harirçi, şu ana kadar sahte içki nedeniyle hastanelere kaldırılanlardan 305'inin diyaliz makinesine bağlandığını ve 27'sinin görme yetisini kaybettiğini aktardı.

