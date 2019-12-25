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  3. İran'da Savaş Uçağı Düştü

İran'da Savaş Uçağı Düştü

25.12.2019 13:29 | Son Güncelleme

İran’da MIG-29 tipi bir savaş uçağı test uçuşu sırasında düştü. İran Resmi Haber Ajansı IRNA, kazada uçaktaki iki pilotun da hayatını kaybettiğini duyurdu

İran'da Savaş Uçağı Düştü

İran’da MIG-29 tipi bir savaş uçağı test uçuşu sırasında düştü. İran Resmi Haber Ajansı IRNA, kazada uçaktaki iki pilotun da hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaza yerel saatle sabah 9 sularında Sabalan Dağı civarında meydana geldi. Kazanın ardından bölgeye yardım ekiplerinin gönderildiği belirtiliyor.

Olayın ardından uçağın düştüğü bölgeden yükselen dumanları gösteren bir amatör video kaydı sosyal medyada yayınlandı. Yetkililer kurtarma çalışmalarının hızla başladığını ancak pilotların kurtarılamadığını ifade etti. Uçağın düştüğü Sabalan dağı İran’ın en yüksek üçüncü dağı konumunda.

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