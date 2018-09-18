"İran'da seçim olsa Ahmedinejad kazanabilir"

"İranintl" televizyonuna konuşan Zibakelam, Ahmedinejad'ın muhafazakar kesim arasında en sevilen kişi olduğuna değinerek, "Ahmedinejad, seçimlere katılmasının önündeki engellerin kalkması durumunda Ruhani gibi bir rakibe karşı yaklaşık 15 milyon oy alarak seçimleri kazanabilir." şeklinde kaydetti.

İran'da Ahmedinejad'ın milyonlarca taraftarı bulunduğunu dile getiren Zibakelam, "İran'da eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi'yi bir kenara koyacak olursak, ülke genelinde en çok taraftarı olan kişi Ahmedinejad'dır." dedi.

İSTANBUL (AA) - İranlı siyaset bilimci Prof. Dr. Sadık Zibakelam, eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın siyaset meydanından çekilmediğini, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani gibi bir rakip karşısında aday olması durumunda seçimleri kazanabilecek seviyede halk tabanına sahip olduğunu öne sürdü.

Ahmedinejad'ın "yoksulluk", "adalet" ve "eşitlik" gibi sloganlarla ekonomik sorunlar içerisindeki İran halkının sempatisini kazandığını belirten Destmali, "Ahmedinejad döneminde yaklaşık 45 bin tümen nakit yardım dağıtılmasına başlanmıştı. 50 milyona yakın kişiye verilen bu para, özellikle kırsalda yaşayan insanlar tarafından unutulmadı." dedi.

İran'da siyasi parti sistemi ve özgür medyanın olmaması nedeniyle halkta politik bilinçlenme konusunda bir boşluk yaşandığını dile getiren Destmali, "Ahmedinejad gibi entelektüel derinliğe sahip olmayan siyasetçiler bu gibi boşluklardan faydalanıyor." açıklamasında bulundu.

Destmali, Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından Ahmedinejad'a yönelik getirilen "seçimlerde aday olma yasağının" kaldırılmasının pek mümkün olmadığını sözlerine ekledi.

İran'da 2005-2013 yılları arasında üst üste 2 dönem cumhurbaşkanlığı yapan Ahmedinejad'ın 2017 yılındaki seçimlere aday başvurusu ülke lideri Ali Hamaney'e bağlı Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından reddedildi. Son dönemde Cumhurbaşkanı Ruhani hükümeti ve Hamaney'e bağlı Yargı Erki'nin uygulamalarını eleştirmesiyle ön plana çıkan Ahmedinejad, sosyal medya üzerinden taraftarlarına yönelik siyasi açıklamalarda bulunmaya devam ediyor.

İran'da 4 yılda bir yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2021 yılında düzenleneceği kaydedildi.

