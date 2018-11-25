İran'da sel felaketi

İSTANBUL (AA) - İran'ın Gilan eyaletinde meydana gelen sel felaketinde 4 kişi kayboldu.

Fars Haber Ajansına konuşan İran Kızılay Kurumu Başkanı Murtaza Selimi, Gilan eyaletinde meydana gelen sel felaketinde 4 kişinin kaybolduğunu belirtti.

Selimi, son 48 saatte etkili olan şiddetli yağış nedeniyle ülkenin 11 eyaletinde sel felaketi yaşandığına dikkati çekerek, Mazenderan, Loristan, Gilan, Kohgiluye-Buyer Ahmed, Kermanşah, Fars, Sistan-Beluçistan, Huzistan, Çaharmahal-Bahtiyari, İylam ve İsfahan eyaletlerindeki 23 şehir ve ilçede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

