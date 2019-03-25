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İran'da sel felaketi

25.03.2019 18:33 | Son Güncelleme

İran'da sağanak yağış nedeniyle meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye çıktı.

Birçok eyalette sele karşı alarm verildi.İran'ın güneyinde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye çıktı. 74 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İran Acil Durum Merkezi Başkanı Pir Hüseyin Kulivand ani sel felaketinin Şiraz kentinin çevresinde meydana gelen aşırı yağışlar tarafından tetiklendiğini açıkladı.

Devlet televizyonundan yapılan açıklamaya göre, İran'ın Fars, Kürdistan, Kum ve İsfahan eyaletlerinde de sel olasılığı nedeniyle alarm verildi.

İran'ın kuzey eyaletleri Mazenderan ve Gülistan ise bir haftadan uzun süredir sellerle boğuşuyor. Burada sel nedeniyle şimdiye kadar en az iki kişi hayatını kaybetti. İran meteoroloji kurumu ağır yağış nedeniyle tüm ülke için uyarı yapmıştı.

İran'ın kuzey batısındaki Doğu Azerbaycan eyaletinde geçen yıl meydana gelen ani sel baskınında en az 30 kişi yaşamını yitirmişti.

AP/BW,SÖ,GA

©Deutsche Welle Türkçe

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