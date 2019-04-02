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İran’da sel yayılıyor: 70 köy boşaltılacak

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2019 15:42 | Son Güncelleme

İran’da devam eden sel felaketinde, tehdit altında olan 70 köyün boşaltılması emri verildi.İran’da sağanak yağışların ardından kırsal kesimlerde yüzlerce köyü su basmış, yerel yönetimler ise afetle mücadelede başarısız olmuştu.

İran’da devam eden sel felaketinde, tehdit altında olan 70 köyün boşaltılması emri verildi.
İran’da sağanak yağışların ardından kırsal kesimlerde yüzlerce köyü su basmış, yerel yönetimler ise afetle mücadelede başarısız olmuştu. Gülistan ilinde 45 insanın canına mal olan sel felaketi Huzistan eyaletinde de etkili olamaya başladı. Bölgedeki Dez ve Karkheh nehirlerinin taşmasıyla il idaresi alarm vererek 70 köyün boşaltılması emrini verdi.
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif geçtiğimiz saatlerde, ABD’nin ambargosu yüzünden ülkeye yapılan yardımların zorlaştığını ve İran Kızılayı’nın bağış toplayamadığını söyleyerek, “Bu ekonomik savaş değil; ekonomik terörizm” dedi.
Ülkede iki haftadır etkisini sürdüren sel felaketi sebebiyle birçok bölgede olağanüstü hal ilan edildi. Yerel yönetimler, su basan köylere ulaşamayınca, merkezden daha fazla helikopter talep etti. İran Kızılayı ve İran ordusuna ait onlarca helikopter arama kurtarma faaliyetlerinde görevlendirildi.
İran basınında çıkan haberlerde, yaklaşık 80 şehirlerarası yolun ve 2 bin 200 köy yolunun trafiğe kapandığı ve birçok bölgede elektrik ve haberleşmenin kesildiği ifade ediliyor.

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