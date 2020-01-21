HABER
  4. İran'da selzedeler için 12 bin kişilik çadır kentler kuruldu

İran'da selzedeler için 12 bin kişilik çadır kentler kuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 16:17 | Son Güncelleme

İran'da selzedeler için 12 bin kişilik çadır kentler kuruldu

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde yaşanan sel felaketinden etkilenenler için 14 kentte 12 bin 60 kişilik çadır kentler kuruldu.

Ülkenin en kurak bölgelerinden Sistan-Belucistan'da 9 Ocak'ta başlayan şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle evleri yıkılan veya çamurla dolan siviller, İran Kızılayı tarafından kurulan çadırlara yerleştirildi. Bölgede bulunan çok sayıda köy de muhtemel taşkın tehlikesine karşı boşaltıldı.

Pakistan sınırında yer alan Deştiyari ilçesine bağlı köylerde evlerin neredeyse tamamı yüksekliği bir metreyi bulan çamurla doldu.

İran Kızılayından yapılan açıklamaya göre, selden zarar gören İranşehr, Çabahar, Haş, Dalgan, Zahidan, Seravan, Sib, Sevarın, Fenuç, Kenarek, Mircave, Mihristan, Nikşehr ve Hirmend kentlerinde 12 bin 60 kişilik çadır kentler kuruldu.

Son 12 günde sel mağdurlarına 950 kişilik arama kurtarma ekibi ve 7 helikopterle 933 şehir ve köyde 92 bin kişiye 2 bin 500 çadır, 11 bin 106 battaniye, 5 bin 134 halı ve diğer ihtiyaç malzemeleri ulaştırıldı.

Sel bölgesinde un, bakliyat, konserve, protein maddeleri, yağ, pirinç, makarna, soya, battaniye, halı, yorgan, kumaş, sert plastik, ip, sabun, deterjan ve kişisel sağlık ürünlerine ihtiyaç olduğu açıklandı.

Sistan-Belucistan eyaletinde 9 Ocak'ta şiddetli yağmurun yol açtığı sel felaketinde 3 kişi ölmüş, 8 kişi yaralanmıştı.

Sistan-Belucistan Eyalet Valisi Ahmed Ali Muhubeti, selin bölgedeki altyapıya, tarıma ve yerleşim bölgelerine verdiği toplam zararın maliyetinin 250 milyon doları bulduğunu belirtmişti.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin 9 Ocak'taki selden ancak 9 gün sonra bölgeyi ziyaret etmesi İran basınında eleştirilere konu olmuştu. Reformist gazetelerden "Şark", manşetinde "Ruhani sele yetişemedi" ifadelerini kullanmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERRezaletin böylesi! Sapık damat garson kızı sıkıştırıp...Rezaletin böylesi! Sapık damat garson kızı sıkıştırıp...
Halı silkelerken damdan düşen anne ve kızı yaralandıHalı silkelerken damdan düşen anne ve kızı yaralandı
Halep’ten kaçan siviller hayatta kalmaya çalışıyorHalep’ten kaçan siviller hayatta kalmaya çalışıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Belucistan İRAN sel

En Çok Okunan Haberler

Yarışmacıların soyunduğu programda ilginç karar

Yarışmacıların soyunduğu programda ilginç karar

Didem Arslan Yılmaz'ı korkuttu: Sakin olun, su getireyim mi?

Didem Arslan Yılmaz'ı korkuttu: Sakin olun, su getireyim mi?

'Cinsel suçtan ceza aldım, gerçek şu ki bende cinsel organ yok'

'Cinsel suçtan ceza aldım, gerçek şu ki bende cinsel organ yok'

MİT ve özel harekat gözetiminde 1 yıl kazılmıştı! 'Gizemli ev' ilk kez görüntülendi

MİT ve özel harekat gözetiminde 1 yıl kazılmıştı! 'Gizemli ev' ilk kez görüntülendi

Ronaldo ünlü futbolcuyla dudak dudağa

Ronaldo ünlü futbolcuyla dudak dudağa

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Türk Telekom’dan internet erişimi açıklaması

Türk Telekom’dan internet erişimi açıklaması

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

İstanbul'da kar sürprizi! Beyaza büründü

İstanbul'da kar sürprizi! Beyaza büründü

Abdulkerim Çevik cinayetinde flaş gelişme

Abdulkerim Çevik cinayetinde flaş gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Zekeriya Öz hakkında yeni iddianame

Zekeriya Öz hakkında yeni iddianame

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Tarkan açıklaması!

Ekrem İmamoğlu'ndan Tarkan açıklaması!

Meral Akşener'den erken seçim açıklaması

Akşener'den dikkat çeken erken seçim açıklaması

Bursa'da yangın! Yaşlı adam yanarak can verdi

Bursa'da yangın! Yaşlı adam yanarak can verdi

Batı Akdeniz'de kuş popülasyonu yüzde 26 artarak 739 bin 142 oldu

Sevindiren haber! Yüzde 26 arttı

Kocaeli'de Afganların çocuğa cinsel istismar kavgası! Bıçakla saldırdı

Afganların çocuğa cinsel istismar kavgası! Bıçakla saldırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.