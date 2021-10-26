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İran’da Siber Saldırı Benzin İstasyonlarını Kapattı

26.10.2021 21:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran resmi medyası, ülkede Salı günü düzenlenen bir siber saldırının devlet destekli benzinin satışını aksattığını bildirdi

İran resmi medyası, ülkede Salı günü düzenlenen bir siber saldırının devlet destekli benzinin satışını aksattığını bildirdi. Bu durumun 2019 sokak protestolarının yıldönümüne haftalar kala ülkede benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluşmasına neden olduğu kaydedildi.

Siber saldırılar konusunda alarm durumuna geçen İran geçmişte bu tür eylemlerden ABD ve İsrail’i sorumlu tutmuştu. ABD ve müttefikleri ise İran’ı kendi bilgisayar ağlarına girmeye çalışmakla suçluyor.

Devlet televizyonu IRIB, benzin istasyonlarının dolum sistemlerinde son birkaç saatte yaşanan aksamanın siber saldırıdan kaynaklandığını belirtti. Teknik uzmanların sorunu çözmeye çalıştığı belirtilen açıklamada benzin ikmal işlemlerinin kısa süre içinde yeniden başlayacağı kaydedildi.

Petrol Bakanlığı yalnızca devlet tarafından sübvanse edilen ve akıllı kartla satılan düşük fiyatlı benzin satışında sorun yaşandığını ve müşterilerin mecbur kalmaları durumunda yüksek fiyattan benzin alabileceklerini belirtti.

Benzin satışındaki aksama 2019 yılının Kasım ayında petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle yaşanan geniş çaplı protesto gösterilerinin yıldönümü yaklaşırken meydana geldi. Gösterilerde yüzlerce kişi güvenlik güçlerinin müdahalesiyle hayatını kaybetmişti.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde dijital sokak tabelalarında ülkenin dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’e hitaben ‘‘Hamaney, benzinin nerede?’’ gibi mesajlar yazıldığı görüldü.

Reuters haber ajansı sosyal medyada yayılan bu videoları doğrulayamadı ancak İran’ın yarı resmi Mehr haber ajansı bazı tabelaların bilgisayar korsanlarınca ele geçirildiğini doğruladı.

Sektör yetkilileri devlet televizyonuna sanal fonksiyonların bilgisayar korsanları tarafından engellenmesinin ardından teknisyenler tarafından manuel ayarlara geçilmesiyle benzin istasyonlarının neredeyse yarısının yeniden açıldığını bildirdi. Yetkililer yakıt sıkıntısı olmadığını ve halan kapalı olan benzin istasyonlarının da Çarşamba günü öğlen saatlerinde açılacağını bildirdi.

İran geçmişte de bir dizi siber saldırının hedefi olmuştu. Temmuz ayında Ulaştırma Bakanlığı’nın internet sitesi ele geçirilmiş, aynı ay tren hizmetlerinde aksama olmuş, bilgisayar korsanları aksayan hizmetlerle ilgili bilgi alınacak numara olarak dini lider Ayetullah Ali Hamaney’in telefon numarasını yayınlamıştı.

İran’da 2010 yılında bir uranyum zenginleştirme tesisinde tespit edilen Stunex adlı bilgisayar virüsünün ise ABD ve İsrail tarafından geliştirildiği sanılıyordu. Bu endüstriyel makinelerde kullanan bilinen ilk bilgisayar virüsüydü.

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