İran’da silahlı saldırı: 1 ölü

İran’ın kuzeyinde benzin istasyonunda güvelik güçlerine yönelik saldırıda 1 polis hayatını kaybetti, 1 polis de yaralandı.
İran’ın kuzeyinde bulunan Loristan eyaletinde bir benzin istasyonunda güvenlik güçlerine ateş açıldı. Saldırganların gaz tankerini havaya uçurması sonucu 1 polis hayatını kaybederken 1 polis de yaralandı. Saldırganların benzin istasyonunda bulunan bir tankeri hedef alması sonucu şiddetli patlama meydana geldi. İranlı polis Sayed Ali Mirahmadi, şiddetli patlama nedeniyle çevrede bulunan binaların camlarının kırıldığını ifade etti.
Saldırganlara ilişkin açıklama yapılmadı.
Eylül ayında, ülkenin Ahvaz kentinde askeri geçiş töreni esnasında saldırı gerçekleştirilmişti. Olayda en az 25 kişi hayatını kaybetmişti.
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