İran'da silahlı saldırı

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Nikşehr kentinde düzenlenen silahlı saldırıda Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı bir kişi öldürüldü, 5 kişi yaralandı.
İran devlet medyasında yer alan haberlere göre, Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri Kudüs Karargahından yapılan açıklamada bu sabah Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Nikşehr kentinde terör örgütü mensupları tarafından düzenlenen silahlı saldırıda Devrim Muhafızlarından bir kişinin öldüğü 5 kişinin yaralandığı belirtildi.
Tedavi altına alınan yaralılardan 2 kişinin durumunun ağır olduğu aktarıldı.
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