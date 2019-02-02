İran'da silahlı saldırı

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Nikşehr kentinde düzenlenen silahlı saldırıda Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı bir kişi öldürüldü, 5 kişi yaralandı.

İran devlet medyasında yer alan haberlere göre, Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri Kudüs Karargahından yapılan açıklamada bu sabah Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Nikşehr kentinde terör örgütü mensupları tarafından düzenlenen silahlı saldırıda Devrim Muhafızlarından bir kişinin öldüğü 5 kişinin yaralandığı belirtildi.

Tedavi altına alınan yaralılardan 2 kişinin durumunun ağır olduğu aktarıldı.

