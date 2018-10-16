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İran'da sınır güvenliği sorunu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 13:07 | Son Güncelleme

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu üyesi Muhammed Cemali Nubendegani, sınır bölgelerinin güvenliği için ayrılan bütçenin yetersiz olması nedeniyle bazı bölgelerde güvenliğin yerel halk tarafından sağlandığını söyledi

İSTANBUL (AA) - İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu üyesi Muhammed Cemali Nubendegani, sınır bölgelerinin güvenliği için ayrılan bütçenin yetersiz olması nedeniyle bazı bölgelerde güvenliğin yerel halk tarafından sağlandığını belirtti.

İran Meclisi Haber Ajansı'na (ICANA) göre, Nubendegani, ülkesinin sınır güvenliğiyle ilgili sorunların yanında bazı komşu ülkelerin sınır güvenliklerini sağlayamadıklarını ifade etti.

Nubendegani, "Şu an (İran) sınır güvenlik güçlerinin bütçe, personel ve teçhizat ihtiyacı var. Bu alandaki yetersizlik nedeniyle bazı sınır bölgelerinde güvenliği yerel halk sağlamaktadır." dedi.

Ülkesinin 48 bin 195 kilometre uzunluğunda sınıra sahip olduğunu hatırlatan Nubendegani, "Pakistan Sistan-Beluçistan eyaletinin sınırlarına hakim olamadığını söylemişti. Afganistan ve Irak ise ortada. Özellikle güney sınır bölgeleri kaçak göçmen geçişlerine sahne olmaktadır." ifadelerini kullandı.

İran'ın uyuşturucu ve insan kaçakçılığı güzergahında yer aldığını dile getiren Nubendegani, "Asya'nın doğusundaki Bangladeş ve Myanmar gibi ülkelerden gelen göçmenlerin imkansızlıkları sebebiyle İran'da kalmaları sorun oluşturmuştur." şeklinde kaydetti.

İran'ın Pakistan sınırındaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Mircave kentinde bugün sabaha karşı 14 güvenlik görevlisi kaçırılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
İran sınır güvenliği Sistan-Beluçistan eyaleti

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