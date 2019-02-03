HABER

İran'da sınır güvenliği tartışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2019 14:41 | Son Güncelleme

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahatpişe, ülkedeki terör olayları nedeniyle sınır güvenliği için ayrılan bütçenin iki katına çıkartılmasını istedi

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahatpişe, ülkedeki terör olayları nedeniyle sınır güvenliği için ayrılan bütçenin iki katına çıkartılmasını istedi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı İSNA'ya göre, Felahatpişe, İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Nikşehr kentinde düzenlenen silahlı saldırıdan sonra gündeme gelen sınır güvenliği konusunda açıklamalarda bulundu.

Felahatpişe, "Teröristlerin bu kör saldırıları sınır güvenliğinin yetersizliğini gösteriyor. Sınır güvenliği için ayrılan bütçe iki katına çıkarılmalı." dedi.

Sınır güvenliği konusunda yeni konseptler geliştirmeleri gerektiğini belirten Felahatpişe, "Geleneksel sınır güvenliği uygulamaları yerine birçok ülkenin yaptığı gibi akıllı sınır güvenliği sistemine geçmemiz lazım." ifadesini kullandı.

Zaman zaman İran'da Devrim Muhafızları'nın kontrolünde bulunan sınırların güvenlik açısından yetersiz olduğunu savunan Felahatpişe, aralık ayında İran'ın güneydoğusundaki Sistan ve Beluçistan eyaletine bağlı Çabahar kentinde bir karakola düzenlenen bombalı terör saldırısının ardından da sınır güvenliğinin yetersizliğiyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Nikşehr kentinde dün düzenlenen silahlı saldırıda Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı bir kişi ölmüş, beş kişi yaralanmıştı.

Saldırıya ilişkin ayrıntılı açıklama yapılmamıştı.

PARTNERÇapkınlık turu! KaçamadıÇapkınlık turu! Kaçamadı
Barış Manço ölümünün 20. yılında mezarı başında anıldıBarış Manço ölümünün 20. yılında mezarı başında anıldı
İki gündür kayıp genç arkadaşının evinde çıktıİki gündür kayıp genç arkadaşının evinde çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Haşmetullah Felahatpişe İRAN sınır güvenliği terör saldırısı

En Çok Okunan Haberler

Melih Gökçek, AK Parti'ye 'bırakın aday olayım' diyecek iddiası

Melih Gökçek, AK Parti'ye 'bırakın aday olayım' diyecek iddiası

Korkunç iddia: SGK'nın verdiği bu ilaç kör ediyor!

Korkunç iddia: SGK'nın verdiği bu ilaç kör ediyor!

Survivor'a damga vuracak!

Survivor'a damga vuracak!

Boğaziçili o soruyu bilemedi! Sosyal medya coştu

Boğaziçili o soruyu bilemedi! Sosyal medya coştu

Kılıçdaroğlu veto etti, Aksünger adaylıkran çekildi

Kılıçdaroğlu veto etti, Aksünger adaylıkran çekildi

Uyurken sevgilisi ve arkadaşının tecavüzüne uğramış

Uyurken sevgilisi ve arkadaşının tecavüzüne uğramış

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Türk TIR şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Türk TIR şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

'Eşim bana tecavüz etti, davam emsal niteliğinde olabilir'

'Eşim bana tecavüz etti, davam emsal niteliğinde olabilir'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Müge Anlı'nın programında her şeyi anlatmıştı! 7 yıl sonra yakalandı, detaylar kan dondurdu

7 yıl sonra yakalandı! Kan donduran itiraf

Üniversite öğrencisi Leyla Sönmez burun ameliyatından sonra komaya girdi

Burun ameliyatından sonra komaya girdi: Naz yapıyor!

İstanbul'da toprak çöktü! 1 işçi toprak altında kaldı

İstanbul'da toprak çöktü! Ekipler olay yerinde

Taksicinin elleri bu hale geldi! Gasp dehşeti

Taksicinin elleri bu hale geldi!

Kızını uykuda öldüren Kadir Tatar'dan kan donduran ifade!

Kızını uykusunda öldüren babadan kan donduran ifade!

Göz doktoru olan vekilden korkutan iddia: SGK’nın kanser ilacı kör ediyor

Korkunç iddia: SGK'nın verdiği bu ilaç kör ediyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.