İran'da sınır muhafızlarının kaçırılması

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureşi, İran-Pakistan sınırında 14 sınır muhafızının kaçırılmasıyla ilgili İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif'le görüştü.

Pakistan tarafından yapılan açıklamada, Kureşi'nin Zarif'e ülkesinde yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verdiği belirtildi.

Pakistan'da kaçırılan askerlerin bulunması için İran ile koordineli çalışma başlatıldığı belirtilirken, "İki ülkeden üst düzey askeri yetkililer, olayın gerçekleştiği sınır bölgesinde daha iyi hava gözetimi sağlamak ve birliklerinin dağıtılmasını koordine etmek için kırmızı hat üzerinden yakın temastadır." ifadeleri kullanıldı.

Zarif'in de Kureşi'ye teşekkür ettiği ve iki ülke dışişleri bakanlarının sınır hattını huzur ve güvene kavuşturma noktasında mutabık kaldığı kaydedildi.

İran'ın Pakistan sınırındaki Sistan ve Belucistan eyaletine bağlı Mircave kentinde salı günü sabaha karşı 14 güvenlik görevlisi Ceyşu'l Adl isimli örgüt tarafından Pakistan topraklarına kaçırılmıştı.

İran'ın "terör örgütü" ilan ettiği "Ceyşu'l Adl", ülkedeki "Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu" öne sürerek, Tahran yönetimine karşı silahlı mücadele yürütüyor.

Söz konusu örgüt geçen yıl nisan ayında 1 İran askerini kaçırmıştı. Kaçırılan asker 15 Ağustos'ta serbest bırakılmıştı.

