"İran'da sistem kendini ıslah etmelidir"

Toplum için diyalog ortamının kapalı olduğunu dile getiren Hatemi, "Şiddet, sadece diyalog eksikliği değil, toplumun bazı ihtiyaçlarının karşılanmaması ve umudun kesilmesinden kaynaklıdır. Reformist ve muhafazakar meselesinden ziyade, bu süreçte İran'ın kurtuluşu söz konusu olmalıdır." diye konuştu.

Ekonomik sorunların yanı sıra, kültürel, siyasi ve güvenlik sorunlarının da gündeme alınması gerektiğini ifade eden Hatemi, devleti yönetenlerin eleştirilere kulak kabartmasının toplumdaki cesaret ve umudu arttıracağını savundu.

Hatemi, ABD'nin kasımda uygulamaya geçecek yaptırımlarının kendi zaafları nedeniyle daha büyük sorunlara yol açabileceğine işaret ederek, "Ülkenin bazı sorunları paralel güçlerin varlığından kaynaklıdır." dedi.

İran'da reformist kanadın en önemli liderlerinden Hatemi, Reformist Yeşil Hareketi'nin liderleri Mir Hüseyin Musevi ve Mehdi Kerrubi'ye yakınlığıyla bilinen Kaleme sitesinde yer alan açıklamasında, ifade ve basın özgürlüğü ile devletin yönetim mekanizması hakkında değerlendirmede bulundu.

- "Meydanlar meddahlara kalıyor"

İfade özgürlüğü ve güvenliğin toplumdaki nabzını ölçmek için önemli faktörler olduğuna dikkati çeken Hatemi, "Tüm vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılayabilmeli ve güvenlik içinde yaşayabilmelidir. Bugün mevcut olanı korumak isteyenler ile şartları iyileştirmekten yana olanlar arasındaki zıtlaşma derinleşmiştir. Bizi endişelendiren ise aydın kesim ve halk nezdinde umudun azalmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Hatemi, "Sistem kendini ıslah etmeli, aksi takdirde ciddi sorunlarla karşı karşıya kalacaktır." ifadesini kullandı.

Reformistlerin çevre, adalet ve vatandaşlık hakları konularında daha güçlü programlar hazırlaması gerektiğini vurgulayan Hatemi, şunları kaydetti:

"Her bir reform kendi yapısı içinde ele alınmalıdır. Evrensel insan hakları kuruluşları, çevresel örgütler, şiddet ve aşırıcılığa karşı gruplarla ortak paydalarda buluşabilir ve iletişim kurabiliriz. Söylemimizi evrensel hale getirmeli, reform karşıtlarının içeride ve dışarıda oluşturdukları ağır havayı da dağıtmalıyız."

Bugün özgür ve kirli bilgiye teslim olmayan basının daha etkin bir rol oynayabileceğini söyleyen Hatemi, "Demokrasinin göstergesi, iyi bir gene sahip olmak değil, kabiliyetli ve halkın oyuna layık olmaktır. Bırakalım din karşıtları konuşsun ki ortaya fikir çıksın. İfade özgürlüğünün engellenmesi meydanların meddahlara kalmasına neden oluyor."

