"İran'da sistem sorunu yaşanıyor"

TAHRAN (AA) - İranlı reformist siyasetçi Mustafa Taczade, ülkede bir sistem sorunu yaşandığını ve bölge meseleleriyle ilgili tek çıkar yolun diyalog olduğunu belirtti.

Başkent Tahran'da Sanatı Şerif Üniversitesi'nde düzenlenen "Suçlu Kim?" konulu panelde konuşan Taczade, halkın seçimlere ilgisinin gitgide azaldığına dikkat çekerek, "İran'da halk, 'Neden sandığa gidelim ki; kim gelirse gelsin bir şey değişmiyor' diyor. Sorun hükümet sorunu değil sistem sorunudur." dedi.

Ülkede artan din karşıtlığına işaret eden Taczade, "1979'daki devrim sonrası din adamlarının yönetime geçmesi stratejik bir hataydı. Devrime kadar halk din adamlarının yanındaydı. Tarihin hiçbir döneminde İran'da bugünkü kadar bir din karşıtlığı görülmemiştir." ifadelerini kullandı.

- "Velayeti Fakih sistemi yönetimi ikiye böldü"

Ülke yönetiminde yaşanan sorunlarlara değinen Taczade, Velayeti Fakih sistemini eleştirerek "yönetimde çift başlılık oluşturduğu" tespitinde bulundu.

Taczade, "Velayeti Fakih'le iktidar ikiye bölündü. Yöneticilerin sorumluluklarının çerçevesi belirlenemediği için idari sorunlar yaşandı." şeklinde konuştu.