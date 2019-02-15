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İran'da sivil eğitim uçağı düştü: 2 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 14:28 | Son Güncelleme

İran'da sivil eğitim uçağı düştü: 2 ölü

İSTANBUL (AA) - İran'ın kuzeydoğusundaki Rezevi Horasan eyaletinde sivil eğitim uçağının düşmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetti.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya konuşan Kaşmer ilçesi İtfaiye Başkanı Emir Nejadrahim, sabah saatlerinde eğitim uçuşu için havalanan sivil bir uçağın Rezevi Horasan eyaletine bağlı Kaşmer ilçesi yakınlarındaki Bahariye bölgesinde düştüğünü söyledi.

Kaza sonucunda uçaktaki iki kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Nejadrahim, "Uçaktakilerden biri pilot diğeri ise pilotluk okulu öğrencisiydi." dedi.

Nejadrahim, kazanın sebebine ilişkin incelemenin sürdüğünü belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
eğitim uçağı İRAN rezevi horasan

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