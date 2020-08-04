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  4. İran'da Son Dönemde Artan Yangınlara Bir Yenisi Daha Eklendi

İran'da Son Dönemde Artan Yangınlara Bir Yenisi Daha Eklendi

04.08.2020 12:09 | Son Güncelleme

İran’da son dönemde askeri, nükleer ve endüstri tesisleri ve civarında çıkan yangınlar ve patlamalara bir yenisi daha eklendi

İran'da Son Dönemde Artan Yangınlara Bir Yenisi Daha Eklendi

İran’da son dönemde askeri, nükleer ve endüstri tesisleri ve civarında çıkan yangınlar ve patlamalara bir yenisi daha eklendi. İran devlet televizyonu başkent Tahran yakınlarındaki bir endüstri alanında bir yangın çıktığını haber verdi.

Haberde yangının Jajrud bölgesindeki bir endüstri alanında sabah saatlerinde çıktığı itfaiyenin yangını kontrol altına almaya çalıştığı belirtildi. İlk belirlemelere göre yangında ölen ya da yaralalan olmadı.

İtfaiye yetkilileri yangının çıkış nedeninin de araştırıldığını söyledi.

İran’da son dönemde benzer şekilde çok sayıda yangın ve patlama yaşandı. Bunlardan biri de Natanz nükleer tesisinde çıkan yangın oldu.

Temmuz ayında ayrıca Tahran’da bir hastanede çıkan yangında 19 kişi hayatını kaybetmişti. 26 Haziran tarihinde de Tahran’ın doğusunda bir askeri tesis yakınlarında patlama meydana gelmişti.

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