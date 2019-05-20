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İran’da son iki haftanın sel bilançosu: 20 ölü, 37 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2019 17:07 | Son Güncelleme

İran Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Mucteba Halidi 8 Mayıs’tan itibaren etkili olan şiddetli yağışın yol açtığı sel nedeniyle 20 kişinin öldüğünü, 37 kişinin yaralandığını açıkladı.İran Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Mucteba Halidi İran’da son iki haftadır etkili olan sel felaketi ve yıldırım nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısını açıkladı.

İran Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Mucteba Halidi 8 Mayıs’tan itibaren etkili olan şiddetli yağışın yol açtığı sel nedeniyle 20 kişinin öldüğünü, 37 kişinin yaralandığını açıkladı.
İran Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Mucteba Halidi İran’da son iki haftadır etkili olan sel felaketi ve yıldırım nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısını açıkladı. Sözcü Mücteba Halidi yaptığı açıklamada birçok eyalette etkili olan şiddetli yağışın yol açtığı sel felaketi nedeniyle 20 kişinin öldüğünü, 37 kişinin yaralandığını belirtti.
İran’da hayatını kaybedenlerden 2’sinin sel sularına kapılarak, 18’inin ise yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybettiğini aktaran İran Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Halidi, 37 yaralının da tedavi altına alındığını kaydetti.
İran’da 17 Mart tarihinde 25 eyalette etkili olan sel felaketinde 78 kişi hayatını kaybetmiş ve maddi zararın 7 milyar 619 milyon dolar olduğu açıklanmıştı.

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