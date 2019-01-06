HABER

İran'da sosyal medya tartışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2019 13:31 | Son Güncelleme

İran Meclisi Sosyal İşler Komisyonu Üyesi Ahmed Bigdeli, sosyal medyanın sınırlandırılmasının yanlış bir uygulama olduğunu belirtti

İran Meclisi Sosyal İşler Komisyonu Üyesi Ahmed Bigdeli, günümüz şartlarında ihtiyaç haline gelen sosyal medyaya yönelik sınırlandırmaların yanlış bir uygulama olduğunu söyledi.

Bigdeli, İran resmi ajansı IRNA'ya yaptığı açıklamada, zararlı sosyal medya uygulamalarıyla mücadelenin sınırlamalarla değil faydalı uygulamaların oluşturulmasıyla mümkün olacağını ifade etti.

Sosyal medyanın yasaklanması veya sınırlandırılmasının sorunlara kalıcı çözüm getirmediğini kaydeden Bigdeli, "İran'da yargı, meclis, hükümet ve çeşitli kurumlar sosyal medya meselesine farklı açıdan bakıyor ve farklı kararlar alıyor. Tek bir karar mercii olursa sonuca ulaşılabilir." dedi.

İran yargısı, 2 Ocak'ta sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirme kararı almıştı. Başsavcı Yardımcısı Cevad Cavidniya, kararın henüz uygulamaya konmadığını açıklamıştı.

İran’da Facebook, Twitter gibi sosyal paylaşım sitelerinin kullanımı yasak. Meşhed kentinde Aralık 2017’de ekonomik sorunlar nedeniyle başlayıp diğer şehirlere rejim karşıtı protestolar olarak yayılan gösteriler sonrası Nisan 2018'de Telegram da kapatılmıştı. Buna rağmen şifre kırıcı programlar (VPN) kullanan İranlı kullanıcılar halen uygulamalara erişim sağlayabiliyor.

Ülkede internet kullanıcılarının yüzde 55'le en çok kullandıkları Telegram'ın ardından yüzde 23'le Instagram daha sonra ise Twitter geliyor.

Twitter ülkede yasak olmasına rağmen İran lideri Ali Hamaney, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif başta olmak üzere devletin üst düzey isimleri tarafından aktif olarak kullanılıyor.

Instagram fenomeninin büyük rezilliği! Hepimizi böyle kandırmışInstagram fenomeninin büyük rezilliği! Hepimizi böyle kandırmış
Meteoroloji açıkladı: İstanbul'a yarın kar geliyorMeteoroloji açıkladı: İstanbul'a yarın kar geliyor
Sarıkamış şehitleri anılıyorSarıkamış şehitleri anılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ahmed Bigdeli Facebook instagram İRAN İran meclisi Twitter

En Çok Okunan Haberler

Ali Koç'tan Londra'da dev anlaşma!

Ali Koç'tan Londra'da dev anlaşma!

Binbir surat Kazım her yerde aranıyor!

Binbir surat Kazım her yerde aranıyor!

Firmalar 3 liraya sigara satabilecek!

Firmalar 3 liraya sigara satabilecek!

AK Parti Belediye Başkan adayı hayatını kaybetti

AK Parti Belediye Başkan adayı hayatını kaybetti

Arda Turan için olay transfer iddiası!

Arda Turan için olay transfer iddiası!

Gündemi sarsan iddiayla ilgili flaş gelişme! Beyin göçü...

Gündemi sarsan iddiayla ilgili flaş gelişme! Beyin göçü...

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Bu iki güne dikkat

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Bu iki güne dikkat

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Ankara'da patlama! 2'si polis 5 yaralı

Ankara'da patlama! 2'si polis 5 yaralı

Sokak köpekleri saldırdı! Lise öğrencisi hayatını kaybetti

Sokak köpekleri saldırdı! Lise öğrencisi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eksi 5 derecede nefes kesen takip!

Eksi 5 derecede nefes kesen takip!

Konya'da kocasını 'enişteyle' aldatan kadına büyük şok!

'Enişteyle' yasak aşk pahalıya patladı! Kararla şoke oldu

Antalya-Konya kara yolunda kar ulaşımı aksatıyor

Antalya-Konya kara yolunda kar ulaşımı aksatıyor

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı!

Meteoroloji açıkladı: İstanbul'a yarın kar geliyor

Beşiktaş'ta zincirleme kaza! D-100 Karayolunda trafik kilit

İstanbul'da zincirleme kaza! D-100 kilit

Sarıkamış şehitleri anıldı

Sarıkamış şehitleri anıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.