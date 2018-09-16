İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi ve bazı milletvekilleri toplumun geniş kesimlerinin ve siyasilerin tepkisine, binlerce kişinin işsiz kalmasına neden olan sosyal medya yasaklarının kalkmasını talep ediyor.

Facebook, Twitter, Youtube, Telegram ve benzeri birçok sosyal ağın İran Yargı Erki'ne bağlı Sanal Alem Yüksek Konseyi tarafından yasaklanması ve ülkede bu mecralara erişimin engellenmesinin yankıları sürüyor.

İran İletişim Bakanı Cehromi, uygulanan yasaklarla ilgili eleştirilerde bulunarak, "Sitelere erişimin engellenmesi mantıklı bir yöntem değil. Çünkü bu insanların işini kaybetmesine neden olan bir yol. Yasak yerine denetim uygulanmalıdır." ifadelerini kullandı.

Ülkenin önemli gazetelerinden Hemşehri'de yer alan açıklamasında, İran toplumunun yasaklardan rahatsız olduğunu dile getiren Cehromi, sansürün internetin verimli kullanılmasına engel olduğunu söyledi.

Cehromi, yasak yerine sosyal ağların uzmanlar tarafından denetlenmesi ve İran meclisinin bu konuyu kanunla düzeltmesi gerektiği görüşünü paylaştı.