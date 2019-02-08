HABER

İran'da sosyal medyaya erişim engeli tartışması büyüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 16:07 | Son Güncelleme

Başsavcı Muhammed Cafer Muntazeri, sosyal medyanın ülke güvenliğini tehdit ettiğini belirtti

İran Başsavcısı Muhammed Cafer Muntazeri, sosyal medyanın ülke güvenliğini tehdit ettiğini söyledi.

İran basınına göre Muntazeri, sosyal medyanın toplumun ahlakını olumsuz yönde etkilediğini belirterek, "Sosyal medyada suç, cinayet ve birçok olumsuz unsur var. Bunlar yalnızca toplumu ve aile yapısını bozmakla kalmıyor ülke güvenliğini dahi tehdit ediyor." diye konuştu.

Yargı erki olarak sosyal medyaya erişimi tümüyle kısıtlamak istedikleri yönünde yanlış bir algı olduğunu hatırlatan Muntazeri, "Erişimi kısıtlama kavramı sosyal medyayı tümüyle yasaklamak manasına gelmiyor." dedi.

Muntazeri geçen hafta Sistan ve Beluçistan eyaletinde düzenlenen "Hakimlerin Bilimsel ve Kültürel Konferansı"nda yaptığı konuşmada, "Erişim engeli ülkenin bir ihtiyacıdır." ifadesini kullanmıştı.

İran'daki muhafazakar kesime yakınlığıyla bilinen İran Meclisi Kum Milletvekili Mücteba Zünnuri de bugün yaptığı açıklamada, yargı erkinin Instagram'a erişimin engellenmesi konusunda korkak davrandığını dile getirdi.

İran Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi on gün önce yaptığı açıklamada, yargı organları tarafından sosyal paylaşım sitesi Instagram'a erişim engeli getirileceğine yönelik iddialara ilişkin, uygulamanın yasaklanmasının ülkede yeni sorunlara yol açabileceği uyarısında bulunmuştu.

- İran'da sosyal medya kullanımı

Ülkede internet kullanıcılarının yüzde 55'le en çok kullandıkları uygulamaların başında Telegram, ardından yüzde 23'le Instagram daha sonra Twitter geliyor.

Twitter, yasak olmasına rağmen İran lideri Ali Hamaney, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif başta olmak üzere devletin üst düzey isimleri tarafından aktif olarak kullanılıyor. İran medyası ayrıca geçen günlerde bazı İran resmi kurumlarının Youtube ve Facebook'taki hesaplarının kapatılmasını eleştiren haberler yayımlamıştı.

Duyar duymaz harekete geçtiler! Meğer orada gizliymişDuyar duymaz harekete geçtiler! Meğer orada gizliymiş
5 kuşak sonra ortaya çıktı! Hepsi sandıkta gizliymiş5 kuşak sonra ortaya çıktı! Hepsi sandıkta gizliymiş
Sedat Peker savcılığa ifade verdi: Konuşmamın arkasındayım!Sedat Peker savcılığa ifade verdi: Konuşmamın arkasındayım!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İRAN Muhammed Cafer Muntazeri muhammed cevad azeri cehromi Mücteba Zünnuri sosyal medya sosyal medyaya erişim engeli

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında anket tartışması

Canlı yayında anket tartışması

Yolcu otobüsü ile halk otobüsü çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü ile halk otobüsü çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Yıllar sonra gelen itiraf! 'Ata öldüğünde...'

Yıllar sonra gelen itiraf! 'Ata öldüğünde...'

Otomobil alacaklara önemli uyarı! Binlerce liralık masraf çıkabilir

Otomobil alacaklara önemli uyarı! Binlerce liralık masraf çıkabilir

Başından vurulmuş halde bulundu

Başından vurulmuş halde bulundu

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

5 yaşındaki Havva 18 saat sonra enkazdan kurtarıldı

5 yaşındaki Havva 18 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Kar geri döndü! Meteoroloji'den açıklama

Kar geri döndü! Meteoroloji'den açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
5 kuşak sonra ortaya çıktı! Hepsi sandıkta gizliymiş

5 kuşak sonra ortaya çıktı! Hepsi sandıkta gizliymiş

Sedat Peker savcılığa ifade verdi: Konuşmamın arkasındayım!

Sedat Peker savcılığa ifade verdi: Konuşmamın arkasındayım!

FSM Köprüsü'nde intihar girişimi

FSM Köprüsü'nde intihar girişimi

Kartal'da çöken binadan sağ kurtuldu, o anları anlattı: Birdenbire pat diye bir ses geldi

Kartal'da çöken binadan sağ kurtuldu, o anları anlattı

Bursa'da eski sevgili dehşeti! Gözünü kırpmadan canını almaya çalıştı

Gözünü kırpmadan canını almaya çalıştı

Doğduktan 40 gün sonra gözlerini açabilmişti! Şimdi yaşını duyan kulaklarına inanamıyor

Yaşını duyan kulaklarına inanamıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.