İran’da Süleymani için süren yas havası gerçek mi?

İran asıllı uzman Fetullah-Necad, sahnelenen birliğin yanlış yorumlanmaması uyarısı yapıyor.İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin ABD operasyonunda öldürülmesi bölgede gerilimi artırdı. Süleymani’nin bugün memleketi Kirman’daki defin törenine on binlerce kişi katıldı, yaşanan izdihamda en az 30 kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor. Süleymani’nin ölümünün ardından üç gün yas ilan edilen İran’da Pazartesi günü düzenlenen törenlere de yoğun katılım olmuştu. İran doğumlu siyaset bilimci Ali Fetullah-Necad, İran'da rejim yanlısı ve karşıtlarını bir araya getiren törenler ve sergilenen birlik havasının yanlış yorumlanmaması gerektiği görüşünde. Fetullah-Necad, DW'nin sorularını yanıtladı: DW: İran devlet televizyonu, Tahran ve diğer kentlerde düzenlenen veda törenlerine "milyonlarca" kişinin katıldığını duyurdu. Yabancı basın ise en az yüz binlerce kişiden bahsediyor. İran’da bir askeri lider için bu boyutta bir katılım normal mi? Ali Fetullah-Necad: İran’da kamusal alandaki gösteriler ya da insanların toplanmasının normal şartlar altında mümkün olmadığını akılda bulundurmak lazım. Geçmişte rejimin eleştirel protestolara son derece zalimce tepki verdiği pek çok gösteri gördük. Kendi gösterilerine ise şimdi tanık olduğumuz sayılarda kişinin katılması için belirli taktikleri var. Örneğin memurlar, orta öğretim ve üniversite öğrencileri ve güvenlik güçlerinin bu toplantılara katılması teşvik ediliyor, aksi takdirde ceza alma tehdidiyle karşı karşıyalar. Ayrıca civar köyler ve küçük kentlerden de bu törenlere insan taşınıyor. Genelde yoksul olan bu insanlara yiyecek, içecek sözü veriliyor. Bu taktikleri İranlıların hepsi biliyor. Sadece yurt dışındakiler bilmiyor.

Kasım Süleymani için düzenlenen törenlerde ikinci bir faktörü de göz önünde bulundurmak gerek: Bu generalin son yıllarda devlet propaganda aygıtlarında nasıl lanse edildiği. Süleymani, İran’ın milli güvenliğini düşünen, IŞİD tehdidini başarıyla püskürtmüş, en önde gelen milli önderlerden biri olarak lanse edildi. Ancak İran’ın daha IŞİD kurulmadan iki yıl önce Suriye’de faal olduğuna, Tahran’ın izlediği politikaların IŞİD’in Irak ve Suriye’deki oluşum hikayesinin bir parçası olduğuna değinilmiyor. Bu süreçte General Süleymani de son derece güçlü bir rol oynadı. Her şeyden önce vatansever bir kahraman olarak lanse edilmesi, normalde rejim destekçileri arasında yer almayanları da etkiliyor. Diğer rejim temsilcileriyle karşılaştırıldığında daha popüler olması bu şekilde açıklanabilir. Yani devlet talimatıyla yaşanan bir yastan bahsedebilir miyiz? Evet, her halükarda öyle. Kasım’daki gösterilerin zalimce bastırılması sırasında ölen yüzlerce kişi için tören düzenlenmemesini eleştiren pek çok İranlı var. Çifte standardı burada açıkça görebiliyoruz.