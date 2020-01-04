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  4. İran’da Süleymani’nin intikamı alınana kadar kırmızı bayrak göndere çekildi

İran’da Süleymani’nin intikamı alınana kadar kırmızı bayrak göndere çekildi

DÜNYA HABERLERİ  | 04.01.2020 17:12 | Son Güncelleme

ABD’nin saldırısı sonucu öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani için İran’da kırmızı bayrak göndere çekildi.

İran’da Süleymani’nin intikamı alınana kadar kırmızı bayrak göndere çekildi

İran’ın Kum kenti yakınlarındaki Cemkeran’da el-Kaim Camii kubbesine ABD’nin saldırısı sonucu öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani için kırmızı bayrak çekildi.

İran geleneğine göre, Süleymani’nin intikamı alınana kadar kırmızı bayrak gönderde kalacak.

SÜLEYMANİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklı'yla 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.

(İHA / AA)

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Anahtar Kelimeler:
İRAN kırmızı bayrak kasım süleymani ABD

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